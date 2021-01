Korábbi évadkezdéssel nyit a Margitszigeti Szabadtéri Színház Early Bird kampánnyal indul a 2021-es szezon jegyértékesítése Opera, musical, balett- és táncelőadások, hazai kedvencek és nemzetközi fellépők gazdagkínálatával invitálja a nyárba, a szabadba a Margitszigetre közönségét a színház. A régen várt élő közönség-művész találkozásra készíti fel a színház vezetése a város és az ország kedvelt játszóhelyét, a Margitszigeti Színházat. A Margitsziget Tündérkertjében ünnepelt pop sztárok, filmzenei, klasszikus és rendhagyó koncertek, opera-, musical- és balettbemutatók ünnepelt királyai és királynői várják az igazi találkozást. A Margitszigeti Színház rendhagyó módon kezdi meg jegyértékesítését 2021. január 18-án. Az online jegyvásárlók számára a teátrum 24 órás idő- és kedvezménykapukat nyit meg a színház weboldalán. A gazdag és a folyamatosan bővülő kínálatból az ezen alkalomra véletlenszerűen kiválasztott egy vagy több előadásra, koncertre, produkcióra 20%-os kedvezménnyel vásárolhatnak színházjegyet az érdeklődők. A január 18-án induló játékos interaktív kampány előreláthatólag február 10-éig, de mindaddig tart, ameddig a margitszigeti szabadtéri nagyszínpad a 2021-es szezonra tervezett minden előadása a színház weboldalára, kínálatába fel nem kerül. A Margitszigeti Színház májustól szeptemberig betöltött programnaptárában, az idén az eddigieknél is gazdagabb kínálattal találkozhatnak az érdeklődők. A színház vezetésének elsődleges szempontja, hogy biztonságos szabadtéri körülmények között a kőszínházi szezonban elmaradt egyes előadások bemutatására helyet adjon a társulatoknak. Így a margitszigeti nagyszínpad szabadtéri bemutatójaként láthatja a közönség a Puskás, a Kabaré, a Mozart! és a Tesla musicaleket és előkészítés alatt áll az Operettszínház bemutatója, a Hegedűs a háztetőn. A színes, könnyűzenei koncerteken népszerű előadók és zenekarok kínálatából válogathat a közönség. Többek között fellép az R-GO, Caramel, Tóth Vera, Fenyő Miklós, Dés László, Geszti Péter, Stanley Jordan, Zagar,a Budapest Klezmer Band és a Budapest Bár, Lotfi Begi és zenei partnere a Heureka Pop Orchestra, valamint a Margitszigeten debütál az új Csókkirály show, Szente Vajk rendezésében. A műfaji sokszínűséget felvonultató szezonban a nagy érdeklődésre számot tartó klasszikus, évfordulós szerzőket: Verdit, Mozartot és Bartókot is kiválóságok tolmácsolásában ünnepelhetjük. Az operarendezés „Tarantinója”, a katalán Calixto Bieito rendez, Escamillo a Carmen operabemutatón Bretz Gábor, a Verdi Gálán pedig Arturo Chacón Cruz és Maria Grazia Schiavo lép fel a főszerepekben. A Nemzeti Filharmonikusok koncertjét Kesselyák Gergely vezeti, ahol Lucas&Arthur Jussen virtuóz kétzongorás produkcióval, Mozart Esz-dúr versenyművével lép a magyar közönség elé, első alkalommal. Szintén Mozart, a zseni vonzásában születik meg – a Milos Forman Amadeus, nagy Mozart film ihlette – Mozart 230 Filmzene koncert, ahol Hámori Máté dirigálja az Óbudai Danubia Zenekart. A tánc és balett kedvelői is csemegézhetnek az algír származású koreográfus, Hervé Koubi új bemutatója és az orosz tánczseni, Szergej Polunyin „Raszputyin” előadásából. A nemzeti összetartozás napján a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Magyar hősök, csaták és szerelmek című táncelőadása adja a keretét egy emlékestnek, Keresztes Ildikó, Varga Miklós és Vadkerti Imre közreműködésével. Augusztus 20. a Bánk bán napja a Margitszigeten. A fent említett nagyszínpadi előadások mellett, számos kísérőprogram, a Víztoronyban rendezett kiállítások, a koraesti térzenei koncertek, a reneszánsz délelőttök, az interaktív meseszínpad, az irodalmi séták és a színház kikötőjébe érkező színházi hajójáratok adnak további lehetőséget az igényes kikapcsolódásra. A Margitszigeten valódi élményt, kikapcsolódást és feltöltődést kíván nyújtani a 2021-es színházi nyár, hogy kipihenhessük és magunk mögött hagyhassuk a nehéz hónapokat. A Margitszigeti Szabadtéri Színház célja a közönség és a művészet találkozásához megteremteni a lehetőséget. A jelenleg kiszámíthatatlan helyzetben felkészülni és helyet adni a partner színházaknak, társulatoknak és együtteseknek. A májusi szezonnyitás és a szeptemberi zárás azon koncepció által született, miszerint térben és időben kitágított szezonban minél több alkalom adódjon a művész és a közönség élő találkozására. Erős az igény és a remény a nyári színház, a szabadtéri aktivitások irányába – az élő találkozások lehetőségének kialakítására – az előadóművészet irányából, a színházak és koncerttermek, előadóhelyek, a művészek és alkotók, szerzők felől. A színház közel öt hónapos szezonterve a művészeti és előadói tevékenységben dolgozók munkalehetőségét is szem előtt tartva készült, átérezve a járványhelyzet okozta megpróbáltatások következményeivel terhelt családok pénzügyi helyzetét is. Ennek mentén született meg a szándék, a jegyértékesítéssel egyidőben kezdődő 20%-os Early Bird játékos kampány indítására, mely a dinamikus interaktivitás alkalmazása a nyitott kommunikációra. „Amennyire a körülmények engedik, érzékenyen reagálva a helyzetre, szeretnénk megtartani a közönség kedvét és lehetőségét a színházba járásra, a most elindított Early Bird kedvezményekkel adva lehetőséget a közönségnek a jegyvásárlásra.” – nyilatkozta a témában Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezetője és művészei vezetője, „Hiszen az előző években 90%-os látogatottsággal játszottunk a Margitszigeten” – tette hozzá büszkén az ügyvezető. „A repertoár műfaji nyitásával, a fellépő hazai és külföldi művészek, együttesek széles és gazdag választékával kívánjuk segíteni az élő színházi találkozásokat, alkalmat adva a lelki és mentális feltöltődésre. Mi más helyszín lehetne erre alkalmasabb, mint a gyönyörű és dús zöld természetbe simuló szabadtéri színház, a Margitsziget tündérkertjében.” Vitathatatlan az igény mindkét oldalról! A közönség és a művészek együtt várják a nagy találkozást, a színházban, a szabadban, a Mindenki színházában, a Margitszigeten. Margitszigeti Színház műsornaptára és további információk a hivatalos és a Facebook oldalon találhatók.



Margitszigeti Színház



[2021.01.18.] Megosztom: