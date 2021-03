Szomjas Jennifernek sikerült: "Nem hittem volna, hogy győzhet olyan, aki nem tévéből ismert." A TikTokon befutott Szomjas Jennifer lett az idei Nickelodeon’s Kids’ Choice Awards Kedvenc hazai sztár kategóriájának győztese, akit a rajongói szavazatai segítették az elismeréshez. Ráadásul videó is született arról, ahogy a nyakába öntik a díjazottnak járó zöld trutyit! A Nickelodeon’s Kids’ Choice Awards minden évben a gyermekek és a tinédzserek kedvenceit díjazza a legkülönbözőbb kategóriákban. Az idén virtuálisan megrendezett gálán többek között a Stranger Things filmsorozat és a Wonder Woman 1984 című mozifilm is győzedelmeskedett, de díjban részesült Ariana Grande, Justin Bieber, Robert Downey Jr., Millie Bobby Brown, valamint a dél-koreai BTS együttes, és kapta meg az ikonikus KCA léghajó mellé a győzteseknek szintén járó zöld slime-ot. A Kedvenc hazai sztár kategóriát idén a közösségi médiában ismertté vált Szomjas Jennifer nyerte, aki a Dallos Bogi énekesnő, Vanek Andor énekes és Bóna Bianka vlogger alkotta jelöltlistából került ki győztesen. Jennifer bevallottan óriási Nickelodeon-rajongóként nőtt fel, nagy kedvence volt többek közt az iCarly és a V, mint Viktória. „Nem hittem volna, hogy győzhet olyan, aki nem tévéből ismert. Mikor megtudtam, hogy nyertem, meg voltam bolondulva, elkezdtem ugrálni és kiabálni. Szegény szomszédok biztosan örültek nekem!” – jelentette ki győzelmével kapcsolatban Jennifer, akit szintén nyakon öntöttek a zöld trutyival. – „Egy gyönyörű budapesti helyszínt választottunk az akcióhoz, ahol a Parlament is látható. Nagyon vicces volt, ahogy leöntöttek, még slime angyalkát is csináltam, utána pedig sétáltam két sarkot így zölden – közben néztek az emberek, hogy semmi különös nincs itt, csak egy zöld trutyival borított lány.” Azonban a technika ördöge is megtréfálta a forgatócsapatot: „A felvétel sajnos meghibásodott, ezért közölték, hogy meg kell ismételni a leöntést. De ez nekem egyáltalán nem volt probléma, hisz elsőre is élveztem a jelenetet. Sőt, olyan klassz élmény volt, hogy még az unokáimnak is mesélni fogom” – folytatta nevetve. De vajon mit üzen Jennifer a rajongóinak, akik a Nickelodeon díjához segítették? „Mindennap kapok olyan üzeneteket, amelyekben a követőim elmondják, mennyire felvidítják őket a videóim, és hogy milyen hatással vagyok rájuk. Most én tartom fontosnak elmondani, hogy hálám mindenkit üldözni fog, és iszonyatosan boldog vagyok, hogy ők vannak nekem!” Szomjas Jennifer slime videója az alábbi linken elérhető. További tartalmak, köztük a díjátvétel, a Nickelodeon Facebook csatornáján találhatók. [2021.03.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu