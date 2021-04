Ajánljuk! Vivien - Út a szívemen át Egy nagy mosoly a világra! Vivien gyermekkorától énekel, európa-bajnok versenytáncos és rádiós műsorvezető. Vidámsága és pozitív kisugárzása sugárzik új dalából, amely Hauber Zsolttal közös munkájuk.



A klip is az életörömöt sugallja, melyben egy kedves történetet mesél el Vivien.



