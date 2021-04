Szabad a tér a Margitszigeten! - avagy játékkal űzd el a bút, a szomorúságot

Az optimista hangulat remélhetőleg nem alaptalan hiszen – a szakemberek véleménye szerint – akár a tömeges immunitás elérése is lehetséges a nyárra, ha a beoltottak és a fertőzésen átesettek számát közösen vesszük. A Margitszigeti Színház nyitási tervének a legfőbb szempontja, a biztonság és ennek érdekében a mindenkor aktuális intézkedések betartása, betartatása. Az ország reprezentatív nyári színháza, a szabadtéri és ültetett nézőterének köszönhetően, az egyik legbiztonságosabb közösségi helyszínnek számít. A színház vezetése felkészült arra, hogy minden esetben megfeleljen a biztonságos működés feltételeinek a közönség, a művészek és háttérdolgozók biztonsága érdekében. A fellépő produkciókkal, művészekkel közösen a Margitszigeti Színház ezért úgy döntött, hogy az eredeti májusi nyitás dátumát áthelyezi június elejére. A májusi produkcióknak pedig új időpontot biztosít.

Az idei szezon tehát, – ha a rendeletek engedik – akkor június 3-án, a nemzeti összetartozás napi, Magyar hősök, csaták és szerelmek emlékesttel kezdődik, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és zenekara előadásában Keresztes Ildikó, Varga Miklós és Vadkerti Imre fellépésével.

A májusra tervezett koncertek új időpontban!

Megnyugtató és egybehangzó közös döntés születtet a színház vezetése és művészek, illetve a managementek között, így az előszezonra tervezett könnyedebb, könnyűzenei koncertekről nem kell lemondaniuk a rajongóknak, mert azokat új, egyeztetett időpontokban megrendezzük. Így a fellépő sztárok, a közreműködő művészek és a technikai stáb is a fellépéseket megelőző felkészülési időszakot is már beoltottan és biztonságos kezdheti meg.

A 2021-es műfaji sokszínűség jegyében a színpadon a jazz, pop, elektronikus és klasszikus zenei előadók egyaránt szerepelnek, ráadásul többen közülük speciális, még soha nem látott összeállítással készülnek a margitszigeti közönség elé lépni. Lotfi Begi például legjobb szettjeivel érkezik, több sztárvendég, köztük Rúzsa Magdi, Radics Gigi, Lábas Viki, Császár Előd, Nika és Kollányi Zsuzsi társaságában. Ez a koncert most szeptember 15-ére került. A Žagar 20, szeptember 17-én lesz, és a Budapest Klezmer Band 30 éves jubileumához is csatlakozhatunk, most május helyett július 1-én. A Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra koncert szeptember 4-én szól majd, Tóth Gabival és meglepetésvendégekkel. Június 29-én Demjén koncert. Az eMeRTon-díjas Szikora Róbert és az R-Go pedig szeptember 12-én lép fel a főváros zöld szívének nagyszínpadán.

Részletes program itt érhető el.

Dramatikus és szcenírozott előadások

Bár az idei évben a Margitszigeti Színház tágra nyitotta kapuit a könnyűzenészek előtt, mégis a színház fő profiljához – a színházi, dramatikus és szcenírozott előadásokhoz – egyértelműen hű maradt.

A járványhelyzet sújtotta, négy fal között töltött nehéz hónapok után, a Margitszigeti Színház programsorozatának ígérete nemhogy üdítően, de kifejezetten megnyugtatóan, szívet melengetően hat mindazok számára, akik több mint egy év elteltével sem szokták meg, hogy ha színházat akarnak látni be kell kapcsolniuk a számítógépet.

„Nem is lehet, de reméljük nem is kell megszoknunk – jegyezte meg Bán Teodóra, a színház ügyvezető igazgatója – nyári játszóhelyünk, színházunk minden esetben az aktuális biztonsági feltételek megteremtésével és betartásával kíván működni, de természetes, hogy enyhíteni is kívánja a kultúrszomjat. Úgy gondoljuk, hogy dolgunk és tesszük is, hogy kinyitjuk a kapuinkat, helyet adunk a művészeknek, a pandémia miatt nehéz helyzetbe került előadóknak megadjuk a színpadra lépés lehetőségét, a kőszínházi szezonban elmaradt bemutatóknak is helyet adva, a biztonságos, szabadtéri körülmények között.” – tette hozzá.

Klasszikus zene és opera

A klasszikus zenei kínálatban az opera, balett, és a rendhagyó látvánnyal és tartalommal színpadra készülő évfordulós szerzők, Verdi és Mozart kiemelt figyelemre számíthatnak. A nagy szimfonikusok és kórusok előadásában felcsendülő „best of” zenei utazás az egykori bemutatók pompás helyszíneinek látványával, valamint filmrészletek bejátszásával kiegészítve válik valódi élménnyé. A néhány hónapja a bécsi operaházban, a nyers realista stílusáról elhíresült, Calixto Beito rendezése Bizet: Carmen operája a Margitszigeten a Magyar Állami Operaház közreműködésével kerül színre. Augusztus 20-án, az ünnep alkalmából pedig a Bánk Bán opera lesz repertoáron.

Musical és táncelőadások

Mivel ez a nyár bővelkedik újdonságokban, talán lesznek, akik akár több alkalommal is vendégeskednek majd a kellemes hangulatú és környezetű margitszigeti nézőtéren. Ha nyár és színház akkor a szervezők megadják a választás lehetőséget, így valószínű, hogy az ötös musical kínálatból a műfaj kedvelői akár többet is megtekintenek majd. A Puskás, a Hegedűs a háztetőn, a Kabaré, a Mozart! és a Tesla musicaleket, részben a kőszínházi idényben elmaradt, és így szabadtéri bemutatóként láthat majd a közönség, először a Margitszigeten.

Az algír származású koreográfus, Hervé Koubi Odüsszeia bemutatója, és a Raszputyin bőrébe bújó orosz balettművész világsztár, Szergej Polunyin gondoskodik majd az elmúlt év, és a még előttünk álló időszak keserű pillanatainak tartalmassá tételéről vagy megédesítéséről. Caramel évadzáró koncertje pedig tényleg már csak az a bizonyos hab lesz a tortán a Margitsziget tündérkertjében.

Zene, zene és zene

A teljesség igényével illik megemlíteni, az idei szezon játékrendjének további izgalmas és színes felhozatalát: A margitszigeti nyári színházban debütál, A Csókkirály látvány-koncert Radics Gigi, Zséda, Szulák Andrea, Vastag Csaba, Király Viktor, Csonka András és Heincz Gábor Biga közreműködésével, és a minden évben visszatérő dalszerző-zenész Fenyő Miklós immár 24. alkalommal, a Napfény jön a vihar után mottójú összeállításával érkezik a szigetre. Újra lesz Geszti Péter koncert, először lép a Margitsziget közönsége elé Dés László a Pál utcai fiúkkal, és szintén visszatérőként élvezhetjük Stanley Jordan virtuóz játékát a Quartettel.



Legyen teljes a nyár, az élmény a szabad ég alatt, a Margitszigeten!



Margitszigeti Színház

[2021.04.15.]