Mai Dal - Pályázatot írtak ki a magyar dalszövegek népszerűsítésére Magyar dalszövegeket népszerűsítő rendezvénnyel várják az érdeklődőket május 25-én a fővárosi Muzikumba. A Mai Dal című kezdeményezéshez kapcsolódva dalszövegírói versenyt is hirdetnek. A Mai Dal név egy egynapos eseményt és annak felvezető kampányát fedi, amely felhívja a zeneszerető közönség figyelmét a minőségi magyar dalszövegű zenékre. A Muzikumban ismert szövegíró-zenészek kerekasztal-beszélgetés során cserélnek tapasztalatot a szövegek üzenetéről - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A beszélgetésen részt vesz Bagossy Norbert (Bagossy Brothers Company), Lázár Domokos (Esti Kornél, Lázár Tesók) és Szendrői Csaba (Elefánt), majd Varga Livius (Quimby, A Kutya Vacsorája) tart előadást a dalszerzés történetéről, hátteréről. A résztvevők az est zárásaként interaktív dalszerző játékon vehetnek részt Egri Bálint színész (Azegrivár) vezetésével, aki egyben a kerekasztal moderátora.



Az alkotás iránt érdeklődőknek lehetőségük van a dalszövegeiket nevezni egy versenyen, amelynek szakmai zsűrije a meghívott előadók egy részéből áll össze. A pályázaton három művet díjaz a zsűri, valamint a beküldött dalszövegeket közönségszavazásra is bocsátják. A díjazottak különböző összetételű ajándékcsomagokat nyerhetnek, a fődíj egy személyes mentoring óra Varga Liviusszal.



Jelentkezni május 15-ig lehet a bit.ly/MaiDalJelentkezes címen (egy ember több művet is nevezhet).



Az esemény programjaival azokhoz szeretnénk szólni, akik érdeklődnek a magyar szövegű zenék iránt és kicsit benéznének a szerzők gondolatai mögé. Célunk megmutatni, hogy az alkotás lehet tudatos tevékenység, amely mind az alkotó, mind a befogadó számára jótékony hatással bírhat. A dalszövegíró pályázat résztvevői a szakmai zsűritől hallottak segítségével tehetik meg következő lépéseiket a még jobb szerzővé válás felé - idézte a közlemény Tóth Áron főszervezőt.



A rendezvényt először streaming formában hirdették meg, de amennyiben a járványügyi intézkedések lehetővé teszik, korlátozott számban élőben is lesz lehetőség meghallgatni az előadókat és részt venni a játékban.

[2021.04.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu