Márciusban az OFF Kulturban játszik az Alex Skolnick Trio A háromtagú együttes, amelyet Alex Skolnick - a világhírű szólógitáros és a Testament alapító tagja, minden idők egyik legbefolyásosabb metal/thrash bandája - zenei vándorlásai ihlettek. A 2000-es évek elejétől az AST a jazz trió formátumának új és érdekes területekre való katapultálásáról vált ismertté. A változatos stílusok szokatlanul széles skálájával (tangó, kalipszó, western swing, elektronika, Prince ihlette funk, hogy csak néhányat említsünk) a trió az improvizátorok által olyan előadók dalainak mókás, de tiszteletteljes feldolgozásaival vált ismertté, mint az Aerosmith, a Scorpions, Ozzy Osbourne és Kiss.



A „PROVE YOU’RE NOT A ROBOT” (2025/Flatiron Records) a brooklyni székhelyű Alex Skolnick Trio (AST) hatodik nagylemeze. Az album címének több jelentése van. Egyrészt azt az erőfeszítést tükrözi, hogy megtartsuk kollektív emberiségünket egy olyan korszakban, amikor egyre inkább a technológiára támaszkodunk. Másodszor, azt az elképzelést képviseli, hogy a közvetlen emberi interakció folyamata – különösen az olyan zene, amely ihletett improvizációkat és kompozíciókat rögzít, mint amilyenek ezen a nagylemezen is hallhatóak – nem helyettesíthető mesterséges intelligenciával (amely jelen állás szerint a legújabb és legrombolóbb technológiai fejlesztés). Ezenkívül a cím a példátlan politikai polarizáció korára utal, amelyet a közösségi médiától való tömeges függőség és a robotszerű viselkedést tanúsító emberek párosulnak. Végül ez egy olyan kifejezés, amely túlságosan ismerős lehet mindenkinek, aki valaha is elfelejtette online jelszavát, ez a helyzet humorosan megörökített a címadó dalhoz készült videóban (Frankie Fulleda rendezésében, és egy cameo-val az album fotósa, a Lamb of God énekese, D. Randall Blythe).



„Úgy érzem, ez az album a legerősebb zeneszerzői munkámat képviseli, több zongorán írt darabbal” – ajánlja a zenekarvezető. „A szólózás is új szintre emelkedett mindannyiunk számára. Nathan és Matt valóban a legjobb hozták végig. Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez az a lemez, amelyre mindannyian a legbüszkébbek vagyunk.”

