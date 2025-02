Ludovico Einaudi Budapesten lép fel - jegyek itt Ludovico Einaudi, a világhírű olasz zeneszerző és zongoraművész, 2025. május 26-án ismét Budapestre látogat egy különleges koncerttel az MVM Dome színpadán. Az est során Einaudi legismertebb szerzeményei mellett az új albumáról, „The Summer Portraits”-ról is elhangzanak majd dalok. Fontos részletek: Helyszín: MVM Dome, Budapest

MVM Dome, Budapest Időpont: 2025. május 26., hétfő Kapunyitás: 18:30 Koncertkezdés: 20:00

2025. május 26., hétfő Einaudi zenéje egyszerre időtlen és mélyen érzelmes, ötvözve a klasszikus, filmzenei és avantgárd elemeket. Olyan filmekhez komponált zenét, mint az Életrevalók, The Father, és a Nomadland, amelyek világszerte elismerést hoztak számára. Miért érdemes részt venni? Az új album, a „The Summer Portraits” dalai az élet legszebb pillanatait ragadják meg.

Einaudi zenéje egyedi, és érzelmi mélysége minden hallgatót magával ragad.

A koncert egy felejthetetlen utazást ígér a művészetek és az érzelmek világába. Jegyvásárlás: Ne késlekedjen, szerezze be jegyét időben, hogy biztosan részese legyen ennek az emlékezetes estének! Ez a koncert valódi ünnepe lesz a zene és az emberi érzelmek találkozásának.