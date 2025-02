Party hangulat rock koncerten - Royal Republic koncerten jártunk Fenomenális bulit csapva tértek vissza hozzánk az őrült svéd rockerek, a Royal Republic zenekar a Barba Negra Blue stage színpadán. Az este előzenekara és bemelegítője a francia, friss, ropogós – pár éve alakult Storm Orchestra zenekar. A srácok elegánsan, de lazán és vagányan jelentek meg, a frontember két méteres magasságával könnyedén, lazán belátta a terepet, és a hátsó sorokat is táncra ösztönözte. Tele vannak energiával, remek gitár centrikus muzsikájuk felpezsdítette a hangulatot, hogy kellő megalapozottsággal vághassunk neki az este hátralévő részének. Koncert után fotóra is kijöttek, nagyon kedvesek, barátságosak, lelkesek a fiúk, öröm zenélést láthattunk a színpadon, sokat hallunk még róluk remélem. Kis szünet után már következtek is az este főszereplői, az őrült svédek, a 2007-ben alakult Royal Republic zenekar. Ahogy berobbantak a színpadra, szinte azonnal táncra perdültünk. A szettek óriásiak, egyen szerkó, szegecselt fekete bőrdzsekik, vállukon gyöngy lánccal, szűk fekete farmer, fehér tornacipő. Az énekes Adam nyolcvanas éveket idéző „Magnum bajsza” világi. Az átlátszó és egyben neonfényekben pompázó gitár is egészen egyedi látvánnyal bírt, amin Adam játszott az éneklés és a színpadon hosszában, széltében szaladgálás mellett. A setlist java az új album dalaiból állt, de ezt ügyesen kettesével váltogatták, főként a 2016-os és 2019- es lemezek dalaival. Az alternatív/hard rock/ and roll muzsikát játszó csapat valami egészen elképesztő bulit csapott velünk, két órán át táncoltunk, party hangulatot teremtve a sátorban. Jonas a basszusgitárját vállon hordozható szintivel váltogatta. Adamnél is legalább négy féle gitárt számoltam össze (nálam az átlátszó a dobogós), Hannes-nál is legalább két gitár csere volt. A dobos Per olykor egy-egy dobszóló végén felállt a hófehér dob szett mögött a székére, hogy onnan lelkesítsen minket tovább. A koncert közepére egy akusztikus blokkot is beépítettek kettő nóta erejéig, amit sajátos humorral adtak elő természetesen, és előkerült az akusztikus gitár mellett még trombita és szájharmonika is. Nem sokkal ezután Adam egyszer csak a közönség közepén bukkant fel a keverő pultnál, hogy ott énekeljen velünk együtt maga mellé szólítva egy lelkes jelentkezőt is, hogy duettet adjon vele. A koncert végi ráadás dalok közé egy Metallica feldolgozás is bekerült – természetesen és nyilván a Battery, amit szinte nincs olyan rock zenekar, aki nem dolgozta még fel. Természetesen ezt is sajátos humorosan kikacsintósan, de profin adták elő. A végén a „RATA-TATA” dallal búcsúztak, koncert végén „kimerevedve, pózolva” mintha eddig az elmúlt két órában egy videót néztünk volna, és most megállítanánk a „szalagot”. Remélem, még sokszor visszatekerjük, és hamarosan visszatérnek hozzánk. A szervezésért köszönet a Concerto Music csapatának! Balázs Adrienn Videók Setlist:



Storm Orchestra:

1. Bright Soul

2. Piece of you

3. Drummer

4. Superplayer

5. ones of the Thunder

6. Suspect Royal Republic:

1. My House

2. LoveCop

3. Getting Along

4. Baby

5. Boots

6. Stop Movin'

7. Anna-Leigh

8. Back from the Dead

9. Full Steam Spacemachine

10. Wow! ! Wow! (Acoustic)

11. Boomerang (Acoustic)

12. Electra

13. Ain't Got Time

14. Fireman & Dancer

15. Tommy-Gun

Encore:

16. Lazerlove

17. Battery (Metallica cover)

18. RATA-TATA [2025.02.25.] Megosztom: