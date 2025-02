Kapcsolódó cikkek • Kortárs költők verseiből született A Bence kalandjai új albuma Kapcsolatok • Jobbágy Bence "A kortárs költészet menő" - Megjelent a Zsurlók, A Bence kalandjai új albuma Ahogy a kortárs irodalom háza táján, úgy a versmegzenésítés terén is új szelek fújnak: a mai nyelvezetet és aktuális problémafelvetéseket nem kell leporolni, ezek az alkotások minden korosztály számára adnak valamit – pont mint Jobbágy Bence zenei világa. Megérkezett az A Bence kalandjai formáció legújabb lemeze, a Zsurlók. A lemez élőben először február 28-án, a Magyar Zene Házában hallható. A Jobbágy Bence szóló projectjéből öttagú zenekarrá duzzadt A Bence kalandjai ezúttal egy izgalmas koncept lemezzel rukkol elő: a Zsurlók című album 15 dala 15 Krusovszky Dénes versnek ad új színezetet. „Dénes regényei nagy hatással voltak rám, meg is vettem gyorsan az Áttetsző viszonyok című verseskötetet is. Ezek a szabadversek új zenékre, friss zenei megoldásokra inspirálnak. Amolyan szabad-versmegzenésítés ez.” – Mesél Bence, a dalok születéséről. Jobbágy Bence zenei munkásságában korábban is fontos szerepet játszott a kortárs költészet, előző lemezein (Tengerek, 1bor1vers) is főként versekből lett dalszövegek szólaltak meg. „A kortárs költészet alapból menő szerintem. A megzenésített vers viszont nincs becsukva a könyvbe a polcon, élőben előadható, estéről estére meg tud születni, így még szélesebb körben el tud terjedni.” – vélekedik Bence arról a kérdésről, hogy mit adhat a zene az irodalmi szöveghez. Az élőben feljátszott lemezen található akusztikus dalok mai könnyűzenei megközelítésben reflektálnak az énekelt versek nagyjaira, és a 60-as évek folk előadóira, a hangszerelésben és a felállásban pedig a bluegrass zene hagyományai köszönnek vissza. Az új album dallamai közös munkával alakultak: „Egy darabig egyedül dolgoztam a versek kiválasztásán, az alap témák és dallamok kitalálásán. Amikor egy szál gitár kísérettel el tudtam játszani a számokat, akkor mutattam meg a zenekarnak. Úgy mondanám, hogy én vagyok a dalszerző, a többiek pedig a hangszerelők. Nekem mindig jóleső érzés kreatív helyet hagyni másoknak, nem is szeretek mindennel foglalkozni, mert nagyon bele tudok gabalyodni, ráadásul hiszek abban, hogy jobb lesz így a végeredmény: több fül többet hall!” A zenekar tagjai Jobbágy Bence mellett Bartek-Rozsnyói Judit (hegedű, brácsa), Takács Noémi (ének), Günsberger Ákos (gitár) és Szeifert Bálint (nagybőgő). Egy ideje már ebben a felállásban hallhatjuk A Bence kalandjait koncerten, a tágabb közönség pedig a lemezt beharangozó, Kővágóörsön rögzített, négyszámos live session videók során ismerkedhetett meg a megújult formációval. Így mutatták be a Képeslap, az Április vitorlái, a Madarak bámulnak című dalokat és a lemez címadó Zsurlókat is. „Ezt éreztük a legkarakteresebb szövegnek és dalnak, olyan értelemben pedig mi is zsurlók vagyunk, hogy ez a fajta zene mindig érvényes lesz, függetlenül attól, hogy épp milyen divathullámok csapnak át a fejünk felett” – magyarázza Bence a választásukról. A Zsurlók lemezbemutatója február 28-án lesz a Magyar Zene Házában, ahol a koncert után egy beszélgetés is lesz a zenekarral és a költővel.



