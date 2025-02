Kowalsky meg a Vega: Felejthetetlen évadnyitó koncert az Arénában Egy este, ahol minden a zenéről, a közös élményről és az egymáshoz való kapcsolódásról szólt. A Kowalsky meg a Vega történetének egyik legnagyobb koncertjén nemcsak a dalok, hanem maga a pillanat is örökre bevésődött a szívekbe. Az Aréna megtelt több mint 13 000 emberrel, a fények kigyúltak, és a zene összekötötte mindazokat, akik egy célért jöttek: érezni valamit és kapcsolódni valamihez, ami túlmutat a hétköznapokon. A koncert nyitánya már előre sejtette, hogy ez az este más lesz. Az első dal, "Árnyék és fény", dübörögve töltötte meg a teret, és a tömeg egy emberként énekelte a sorokat. Nem volt kérdés, hogy mindenki pontosan tudta, miért van ott. Az Aréna falai között egy szívdobbanásként lüktetett a közös élmény. Az első pillanattól fogva érezni lehetett: a zenekar ezen az estén mindent belead. Kowa, bár influenzás volt, hihetetlenül energikus színpadi jelenlétével uralta a teret – hiszen pontosan tudta, hogy ezen az estén nincs lehetőség spórolni az erővel. A látványvilág is túlmutatott minden eddigin: a színpad minden négyzetméterét belakták a fények, a gigantikus, mozgó LED-falak kivetítőjén pedig a zenékhez tökéletesen illő vizuális effektek jelentek meg. Az "Új templom épül" című dal alatt a templomkapu képe volt az egyik legkülönlegesebb vizuális elem. A rockosabb számok alatt, mint például a "Csend legyen", pirotechnikai elemek is fokozzák a látványt, amely még inkább kiemelte a koncert sodró lendületét. Kowalsky meg a Vega koncert képekben - klikk a fotóra

Az est különleges vendégei: Nagy Bogi és Horváth Tomi Mielőtt az Aréna fényei a Kowalsky meg a Vegát köszöntötték volna, Nagy Bogi és zenekara lépett színpadra, hogy megalapozza az est különleges hangulatát. "Egy csodálatos hang, akit egyre több helyen hallhattok" – írták róla a koncert előtt Kowáék, és ezt az este is igazolta. Az énekesnő saját dalai mellett a "Viharban szivárvány" című számban is együtt énekelt a zenekarral, ahogyan a stúdiófelvételen is hallhattuk. Ez az este biztosan felejthetetlen marad Nagy Bogi és zenekara számára is, hiszen minden zenésznek nagy dolog fellépni a Papp László Sportarénában. Boginak eddig igazán kedvez az idei év, hiszen idén januárban adta ki Rossz éjszakák című kislemezét is, ami már most nagy siker. Bogi előadása az Arénában őszinte és tiszta volt, tökéletesen illeszkedett az este atmoszférájába. A közönség hamar befogadta, sokan már az első daloktól együtt énekelték vele a refréneket. Ha eddig valaki nem ismerte volna, ezen az estén biztosan megjegyezte a nevét. Az este egyik csúcspontját Horváth Tomi vendégszereplése jelentette, aki a "Fehér holló" és a "Szitakötő" című számokban Kowával együtt énekelte a dalokat. A temperamentumos előadó szokás szerint hatalmas energiával robbant a színpadra. Az ő hangja és egyedi stílusa még inkább felerősítette ezeknek a daloknak az érzelmi töltetét, és a közönség az első pillanattól kezdve együtt élt vele. Látható volt, hogy a zenekarral való összhang tökéletes, és a közös éneklés igazi ajándék volt a rajongóknak – de talán az előadóknak is. Áldás a színpadon Számomra az egyik legkülönlegesebb pillanat az "Áldás" című dal volt. A közönség egyszerre emelte magasba a tenyerét, és együtt énekelte a szöveget, mintha egy szakrális szertartás részei lennénk. Ez a gesztus a keleti hagyományokban az elfogadás és a hála jele, egyfajta nyitottság a magasabb energiák felé. A jógában a kéz és a karok különböző tartásai, az úgynevezett mudrák, mély szimbolikus jelentéssel bírnak, és energetikai hatásuk is van. Amikor a kezeket a fej fölé emeljük, ez a gesztus a nyitottságot és a befogadást szimbolizálja, mintegy kifejezve a vágyat az isteni áldás vagy energia befogadására. Nem véletlen ez, hiszen Kowa nemcsak énekes, hanem jógi is, és a dalainak spirituális üzenetei mélyebb rétegekben is hatnak. És hát… csak belegondolni is különleges abba, amikor 13 000 ember egyszerre így énekli az Áldás című dal szövegét. Átélni pedig… leírhatatlan. Ahogy Patandzsali írja a Jóga Szútrákban: „A belső béke és tisztaság gyakorlása által az ember képessé válik arra, hogy békét sugározzon maga körül.” És pontosan ezt érezhette az az ember az Arénában, aki engedte, hogy átjárja őt ez a különleges érzés és élmény. A zenekar, akik ezt az estét életre keltették Egy ilyen nagyszabású koncert nem csupán a frontemberről szól. A Kowalsky meg a Vega minden tagja hatalmas szerepet vállalt abban, hogy ez az este olyan lehessen, amilyen. Vajda Péter - Sóder, aki nem mellesleg a Budapesti rock suli alapítója és igazgatója, profi dob játékával adott, újabb és újabb lendületet és lüktetést a daloknak. Szórád Csaba - Jimmy dinamikus és energikus basszusgitár játéka és karakteres megjelenése, minden Kowalsky meg a Vega koncert meghatározó eleme, hiszen a kezdetek óta ő is a csapat tagja. A zenekar két gitárosa is sokat hozzátett az Aréna élményhez: Vidák Robi virtuóz gitárjátéka tovább gazdagította a zenekar színes hangzásvilágát, emelve a dalok érzelmi mélységét. Tobak Dani pedig, aki kezdetben gitártechnikusként segítette a zenekart, mára a csapat teljes jogú tagjaként akusztikus gitárjátékával és vokáljaival színesíti a zenét, hozzájárulva a koncertek különleges atmoszférájához. Nagyon jó volt látni a billentyűknél és énekelni hallani Pulius Tomit is, aki dalszerzőként is hatalmas szerepet játszik a zenekar életében, az ő színpadi jelenléte is sokat adott ahhoz az elképesztő atmoszférához, amit a banda több, mint két órán keresztül folyamatosan teremtett. Dely "Domi" Domokos pedig énekével és ütőhangszeres játékaival varázsolta még gazdagabbá a koncert hangzásvilágát. “Köszönjük, hogy vagytok nekünk!” Az este egyik legmeghatóbb pillanata mégis akkor érkezett el, amikor a közönségben többen egyszerre emelték magasba a táblákat, rajtuk az üzenettel: Köszönjük, hogy vagytok nekünk! Egyetlen mozdulat, amelyben benne volt minden: az évek óta tartó közös út, a koncertek eufóriája, a dalok jelentősége és az az összetartás, az élete szövete, amelynek mindannyian fontos részei vagyunk. Az otthon ott van, ahol a szívünk együtt dobban. A több, mint két órás koncert végén, ahogy az "Otthon, édes otthon" utolsó akkordjai felcsendültek, az Aréna egy emberként énekelte a dalt. Egy pillanatra minden megszűnt körülöttem, csak a zene és az összetartozás érzése maradt bennem. Ez nem egy egyszerű koncertzárás volt, hanem egy hálaadás az életért, az úton levésért, a közösségért, a jelenLétért. Az előadók meghajoltak, lement az outro én pedig elindultam haza, de az élmény nem múlt el. A Kowalsky meg a Vega ezen az estén nem egy hatalmas darabot adott nekünk a lelkükből, az életükből, a profizmusukból, a gondolkodásukból, a tudásukból, a képességeikből. Elképesztő sok munka lehetett abban, hogy ez a koncert így megszólaljon. És én, aki átélhettem és így kapcsolódhattam ehhez az életre szóló élményhez, mindig őrizni fogom ezt a darabot a lelkemben. Mert éppen ez a koncert adta meg azt, amire most nagy szükségem volt, és amire szerintem a világnak is nagy szüksége van: “Viharban szivárványt.” Hamarosan publikusak lesznek az idei turné dátumai is, így annak sem kell sokáig várnia a következő találkozásra, aki most nem lehetett ott. Amit már biztosan tudunk: szeptember 6-án a Budapest Parkban ad önálló nagykoncertet a Kowalsky meg a Vega, ahol ismét együtt énekelhetjük a Varázsszavakat és hogy nincs lehetetlen! Suri Andrea

Fotó: Petró Adri [2025.02.21.] Megosztom: