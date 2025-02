Tom Jones időtlen slágereivel érkezik az MVM Dome-ba

Sir Tom Jones minden idők egyik legsikeresebb előadója, aki több mint hat évtizedes pályafutása során olyan időtlen slágerekkel ajándékozott meg bennünket, mint a It’s Not Unusual, Delilah, She’s A Lady vagy a Sexbomb. A magyar rajongók most ismét élőben hallhatják ezeket a fantasztikus slágereket, az idén 84 éves legenda ugyanis június 28-án Defy Explanation turnéjával érkezik az MVM Dome-ba.

Kevés olyan előadó van, aki olyan hosszú és sikeres karrierrel büszkélkedhet, mint Tom Jones, hiszen időtlen slágereivel, tehetségével és karizmájával több mint hat évtizede ragadja magával a közönséget. Figyelemre méltó pályafutása miatt minden idők egyik legnagyobb énekesének tartják, aki több mint 100 millió lemezt adott el és továbbra is a zeneipar megbecsült és befolyásos alakja. Olyan slágerek köthetők a nevéhez, mint az It’s Not Unusual, a What’s New Pussycat?, a Delilah, a Sexbomb vagy a She’s a Lady. Tom Jones azonban továbbra is fáradhatatlan alkotó, 2021-ben megjelent, Surrounded By Time című lemeze – a korábban kiadott Long Lost Suitcase, a Spirit In The Room és a Praise & Blame társaságában – a kritikusok által legtöbbet dicsért anyagának számít, bizonyítva, hogy kreativitása, hangja és előadásmódja mit sem fakult az évtizedek során. A Surrounded By Time megjelenésével ő lett a legidősebb férfi előadó, aki új lemezzel vezette az angol slágerlistákat.

Tom Jones a dél-walesi Pontypridd bányászvárosban született 1940-ben. Korán otthagyta az iskolát és különböző alkalmi munkákat vállalt, mielőtt a The Senators nevű helyi zenekar tagjaként elindult volna pályafutása, majd később megalakította saját együttesét a Tom Jones and the Squires-t is, amellyel a környékbeli klubokban és kocsmákban koncertezett. Innen nem volt megállás: az 1960-as években leszerződött a londoni Decca Records lemezkiadóhoz, amely egy sikeres és változatos karrier kezdetét jelentette. Sokszínűségéről árulkodik az is, hogy az évtizedek során olyan ikonikus előadókkal dolgozott együtt, mint Stevie Wonder, Aretha Franklin, Van Morrison, Dolly Parton vagy éppen Ed Sheeran.

A walesi előadóművész munkáját az évtizedek során rengeteg kitüntetéssel és díjjal is elismerték: 2006-ban II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte, többször kapott BRIT Awards-ot, Silver Clef Award-ot és a Music Industry Trusts Award-ot is, valamint megkapta az amerikai Hitmaker-díjat is. Tom Jones a The Voice mentoraként a mai napig aktív szereplője a zeneiparnak, emellett rendszeresen turnézik és vállal szerepet különféle közvetítéseken, jótékonysági rendezvényeken. Sir Tom Jones nemcsak a zenetörténelem sziklaszilárd szereplője, hanem napjainkban is aktív alkotó. Zenei korszakokat és műfajokat átívelő karrierje a mai napig tényező a zenei világban, öröksége pedig elvitathatatlan.

Június 28-án pedig mi is ismét részesei lehetünk Tom Jones varázslatos koncertjének az MVM Dome-ban.

[2025.02.20.]