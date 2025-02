Bloodred Hourglass: headliner turnén jön Budapestre a finn melo-death csapat A The Halo Effect és a PAIN társaságában nemrég letudott koncertek után büszkén jelentette be első önálló turnéját a Bloodred Hourglass: a modern, dallamos death metalt játszó finn zenekar ősszel vág neki az európai körútnak. Budapestre október 11-én futnak be, az Analog Music Hallban lépnek fel. A 2005 óta működő Bloodred Hourglass zenéje megállíthatatlan energiát sugároz. Az éles és erőteljes riffek, himnikus dallamok minden koncerten lenyűgözik a közönséget, így aztán évről évre nő az ismertségük. A kritikusok és rajongók egyaránt dicsérték a BRHG lehengerlő élő előadásait, így a csapat most készen áll arra, hogy főzenekarként is uralja a színpadot. Legutóbbi albumuk, a2023-as How’s The Heart? dalai hatalmas lelkesedést váltottak ki a közönségből, tovább fokozva a várakozást a teljes műsoridős koncertsorozat előtt. A budapesti állomásra október 11-én kerül sor az Analog Music Hallban. A rajongók a nagyobb slágerek mellett ritkán játszott dalokra, de vadonatúj nótákra is számíthatnak. A turné üzenete egyértelmű: a Bloodred Hourglass itt van, nem megy sehova, és a bennük lobogó tűz mit sem gyengült az évek során. A Concerto Music bemutatja: BRHG European Tour 2025

2025. október 11., szombat 19 óra

Budapest, Analog Music Hall

Bloodred Hourglass koncert + vendég

Belépő: early bird: 7.900 Ft (limitált), utána 8.900 Ft

