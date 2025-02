Majka hét év után hatalmas koncerttel tér vissza az Arénába! Magyarország egyik legnépszerűbb előadója 2025. március 7-én és 8-án visszatér a Papp László Budapest Sportarénába a 2049-2050 című, jövőbe mutató koncertjével. Majka az este során az innovatív látványvilággal és a modern technikai megoldásokkal kiegészített show-val mindenkit elrepít a jövőbe. Majka mindig is híres volt arról, hogy folyamatosan megújul, és ez alól a mostani nagykoncert sem lesz kivétel: a közönség egy egyedülálló show élményét is megtapasztalhatja, a legmodernebb fény- és hangtechnikával, látványos effektekkel és egyedi, vizuális elemekkel tarkítva. A 2050 című koncerten természetesen elhangzanak a legnagyobb slágerek, mint például a Belehalok, a Mindenki táncol vagy a Füttyös, de a műsorban új dalok is helyet kapnak, mindezek egy valóban futurisztikus vizuális hatásokkal megfűszerezve. Hazánk első számú rappere 2025. március 7-én és 8-án (telt ház) az Arénában egy igazi közös utazást ígér a jövőbe, gyere el és éljük át együtt, hogy milyen is 2049-2050. Jegyek [2025.02.25.] Megosztom: