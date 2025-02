Vonatoztunk a reptéren a The Night Flight Orchestra koncertjén

Február13-án hét év után újra visszatért hozzánk a „supergroup” csapat, a The Night Flight Orchestra.

Az estét a 2015-ben alakult svéd power metal banda, a Metalite melegítette be nekünk. Erica Ohlsson 2019 óta tölti be az énekesnői feladatokat a bandában, nem is akárhogy. Nem csak „esztétikailag” nyújt kiemelkedően szép látvány – főleg az urak nagy örömére – hanem a hangi adottságai is kiválóak, igazi rocker ladyvel van dolgunk, aki kígyózó táncmozdulataival testhez simuló bőr nadrág és felső szerelésében vonzotta nem a csak a füleket, hanem a tekinteteket is. Bő fél órás műsorral készültek, tökéletes hangulatot alapozva az este hátralévő részére.

Kis szünet után máris következtek a főhősök. Hölgyeim is Uraim, kapcsolják be öveiket, felszállásra felkészülni, mindenki a fedélzeten, indulhat a show, színpadon a The Night Flight Orchestra.

A svéd csapat esetében egy „supergroup” formációról beszélünk, akik sok éve töretlenül adnak ki újabb és újabb albumokat, nagy örömünkre. A 2007-ben Soilwork és Arch Enemy tagokból verbuválódott csapat nyolcvanas évek hangulatát idéző, progresszív, hard rock/ aor rockzenét játszik hihetetlen lelkesedéssel. Björn Strid itt nem hörög, mint anyazenekarában, hanem énekel, mégpedig elképesztő hangterjedelemmel megáldva.

A koncertet az első pillanattól az utolsó percekig végig táncoltuk.

A színpadkép is már önmagában rendkívül hangulatos volt. Neonfényekkel díszített pálmafák a színpad két szélén, középen egy (mű)bagoly szegezte ránk szemeit, billentyűs hangszer két oldalon is volt, egyik oldalon klasszikus zongorával is. A „stewardess hölgyek”, azaz vokalista lányok egyforma testhez simuló csinos fehér ruhában, pezsgős pohárral érkeztek a színpadra, koccintottak is a tiszteletünkre egy pohár pezsgővel. Ez már önmagában megalapozta az este hangulatát. Björn ezüst zakó, mindehhez hosszú ezüst köpeny, pilóta sapka. A kapitánynak adnia kell magára, nem hiába. Gitár szóló, szinti szóló, dob szóló, minden volt a tánc mellett, a közönség minden dalt kívülről fújva dalolt tánc közben. Nem csak a közönség, Björn és a „stewardess” lányok is végig táncolták a koncertet. Elképesztő energiák szabadultak fel a Dürer kert nagy termében, majd két órát végig táncoltam én is (vagy épp ugráltam), igazi nyolcvanas éveket idéző hangulat lengte be a teret, és visszautaztunk az este folyamán az időben. A setlist nagyjából fele az új, kéthetes albumuk dalaiból állt, de ezt is tudtuk már kívülről, legalábbis „mi” a „fekete öves” része a közönségnek mindenképp.

Az utolsó dalnál Björn kiválasztott egy derék férfiút a közönség soraiból, akit kinevezett kapitánynak, aki mögé a zenekar ösztönzésére felsorakoztunk, hogy egy hatalmas, majd tíz perces vonatozás vehesse kezdetét az utolsó dal taktusaira. „Vonatoztunk egyet a reptéren”, hogy frappáns legyek, ahogy a dal haladt előre, úgy növekedett egyre hosszabbra a kígyózó sor, egyre több „kocsi” csatlakozott ehhez az expressz vonathoz.

Magam részéről ebben úgy elfáradtam (természetesen beálltam én is), mintha a Kékes tetőn futottam volna maratont. Óriási buli volt, remélem, nem kell újabb hét évet várni a csapatra.

A szervezésért köszönet a Concerto Music csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

Metalite:

1. Disciples of the Stars

2. Far from the Sanctuary

3. Beyond the Horizon

4. Cyberdome

5. New Generation / Apocalypse

6. Blazing Skies

7. Black Horse/Rider Nightmare/Afterlife

8. Peacekeepers

9. We Bring You the Stars

The Night Flight Orchestra:

1. Stratus

2. California Morning

3. Shooting Velvet

4. Divinyls

5. Domino

6. Gemini

7. Cosmic Tide

8. This Boy's Last Summer

9. Paloma

10. Satellite

11. Transmissions

12. Can't Be That Bad

13. Transatlantic Blues

14. Burn for Me

Encore:

15. White Jeans

16. Way to Spend the Night

17. West Ruth Ave

[2025.02.27.]