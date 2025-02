Megjelent a nagykanizsai Without Frames debütáló albuma Megjelent a Without Frames legelső lemeze Unleash Hell címmel. Az album két évnyi munka gyümölcse ami február 22-én érett teljesen hallgatható állapotba. Műfajilag deathcore/metalcore egy kis djenttel vegyítve. Ami viszont biztos, egyik számból sem hiányzik a lendület, és a zúzás, sötét hangvételű szövegekkel karöltve. Az album fő témája a bűntudat, elnyomottság és a kitörni vágyás ami a számok hangvételén is érződik. Találhatunk rajta két számot is melyen a hazai underground ismert énekesei szerepelnek vendégként. Az egyiken Partics Krisztián (Your Last Steps) és Volner Márk (Lovecrose), a másikon pedig Stuki Ádámot (Rise Beyond Demise) hallhatjuk. Az egész album mixing/mastering/pots-producton-je Bognár Máténál készült az ATLAS DSP-nél. Az albumhoz tartozó videóklip Volner Márk és Ugróczi Ádám munkája. Without Frames

Grabant Máté - ének

Tátrai Dániel - gitár

Harmat Domonkos - dob

Béda Viktória - gitár

Harmat Bertold - basszusgitár [2025.02.27.]