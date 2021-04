Megtartják a 2021-es Európa-napi fesztivált? Íme a legújabb tájékoztató! A járványhelyzet miatt idén virtuális eseménnyé alakul át az Európa-nap alkalmából rendezett hagyományos fesztivál. A május 9-i online rendezvényre ingyenes, élő Tóth Vera koncerttel, Mautner Zsófi otthonról is követhető főzőshow-jával, gyerekprogramokkal, szakmai beszélgetésekkel, valamint a virtuális EU-s futásra regisztrált és a 17 kilométeres távot teljesítő futók számára tombolasorsolással is készülnek a szervezők. Az Európai Unió tagországai minden év május 9-én ünneplik az Európa-napot. A hazai fesztivál idén az online térben várja az érdeklődőket, akik családi és zenei programok közül válogathatnak. Természetesen nem maradhat el az ilyenkor szokásos futóverseny sem, amely idén szintén virtuális formát ölt. A táv idén 17 kilométer – hazánk uniós csatlakozásának 17. évfordulója alkalmából –, amelyet kötetlenül, bárhol lehet teljesíteni, applikációval rögzítve annak útvonalát, majd feltöltve a teljesítményt a futás weboldalára: https://www.17ev17km.hu/. „Idén a megszokottól eltérően ünnepelhetjük az Európai Unió létrejöttét és hazánk csatlakozását. Egyidejűleg útjára indul egy mindannyiunk jövőjére nézve meghatározó folyamat is: május 9-én, az Európa-napon hivatalosan is kezdetét veszi az Európa jövőjéről rendezett konferenciasorozat. Egyelőre egy online platformon keresztül, majd később más formában is valamennyi európai elmondhatja, hogy mit vár el az Uniótól. Mindenki kérhet, javasolhat, vitázhat és meghatározhat olyan témákat, amelyek szerinte fontosak ahhoz, hogy egy hatékony, demokratikus és „zöld” Unióban élhessünk. A vélemények hozzájárulnak majd az Unió jövőbeli irányvonalának és politikai döntéseinek kialakításához. Az Európai Parlament álláspontja szerint a képviseleten és részvételen alapuló európai demokrácia működése közös jövőnk záloga, így különösen fontosnak tartja ezt az egyedülálló kezdeményezést. Ezzel a gondolattal kívánok boldog Európa-napot minden kedves olvasónak!” – nyilatkozta Lővei Andrea, az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának vezetője. „A koronavírus-járvány rendkívüli nehézségeket hozott mindenki életébe. Az elmúlt több mint egy évben az Európai Bizottság azon dolgozott, hogy mérsékelje a veszteségeket, közben pedig lefektesse az alapjait egy minden ízében digitális és zöld Európának. Miközben egyre nagyobb mennyiségben érkeznek a közösen beszerzett oltóanyagok, közösen készítjük a válság utáni helyreállításra, újjáépítésre vonatkozó terveket, melyekhez Magyarország is jelentős uniós forrásokban részesül. Az európai digitális zöldigazolvánnyal pedig segítünk visszanyerni az utazás szabadságát. Az Európa-napon az Európai Unió létrejöttére emlékezünk, és ünnepeljük azt, hogy Magyarország már 17 éve tagja az EU-nak. Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy számíthatunk egymásra, hogy együtt erősebbek vagyunk, és gyorsabban túljuthatunk a járvány okozta válságon. Idén mindenki biztonságát szem előtt tartva még online találkozunk, de remélem, jövőre újra személyesen ünnepelhetünk majd együtt” – mondta Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője. A futóverseny ezúttal is ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A távot egyéniben vagy tetszőlegesen felosztva (kétfős váltóban) május 1-től május 9. 14.00 óráig kell teljesíteni. Különleges tombolasorsoláson vehetnek részt azok, akik útjuk során valamilyen uniós támogatással létrejött fejlesztést érintenek bárhol az országban – mint például Budapesten a Várkert Bazár, vagy éppen a Városligeti Műjégpálya felújított épülete –, azt megörökítik, majd feltöltik a rendezvény Facebook-oldalára #17ev17km hashtaggel. A mozgás szerelmesei mellett szokás szerint a zene- és a gasztronómia kedvelőinek is tartogat izgalmas programokat az Európa-napi fesztivál, amelynek házigazdája McMenemy Márk lesz. Délelőtt élő koncertet ad a Kaláka. Az ezt követő, digitális átállásról szóló beszélgetés résztvevői Navracsics Tibor kormánybiztos, Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, Mácsai Pál, az Örkény Színház alapító-igazgatója és Székely Kriszta, a Katona József Színház rendezője lesznek, majd a 17év – 17km futás tombolasorsolásával folytatódik a program. Délután élő mesekoncertet ad Ágoston Béla és Danny Bain, majd Mautner Zsófi főzőshow-ja szórakoztatja az érdeklődőket. Mivel jelenleg Portugáliáé az Európai Unió Tanácsának soros elnöksége, ezért egy népszerű portugál étel kerül majd terítékre. Ezt követően egy hulladékmentességgel kapcsolatos beszélgetést követhetnek az érdeklődők a témában jártas Bauer Zsolttal a Climate Reality Projecttől, Horváth Bálinttal, a Holland Nagykövetség regionális körforgásos gazdasági szakértőjével és Tóth Andi bloggerrel, a napot pedig a Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra élő koncertje zárja. [2021.04.28.]