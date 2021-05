Dolhai Attila átvette a Gránit Oroszlán Példakép Díjat Negyedjére vehették át a felelősségteljes férfiak a Gránit Oroszlán Példakép Díjakat. A Férfiak Klubja idén már negyedjére osztotta ki a Gránit Oroszlán Példakép Díjakat. A győztesek Apa, Férfi pedagógus, Mester, Közéleti és Felelős üzletember példakép kategóriában vehették át az elismeréseket. A kitüntetéssel olyan férfiakat emeltek ki, akik a jövő generációit építik, akik élen járnak az értékek örökítésében, példamutatásban, nevelésben. A járványhelyzet miatt még nem volt lehetőség a 2020-as díj nyerteseinek méltó megünnepléséhez, ezért idén májusban tüntették ki a tavalyi győzteseket, többek között Dolhai Attila színművészt, Balázs-Bécsi Attila erdélyi népművelőt és Mihalec Gábor pszichológus-párterapeutát. A gyerekeink, a jövő generációi, az egész társadalom számára kiemelten fontos, hogy a férfiminta - a női minta párjaként - az élet minden területén jelen lehessen. Ezen múlik egész civilizációnk sorsa. A Férfiak Klubja 2017-ben hiánypótló, értékes díjat alapított Gránit Oroszlán Példakép Díj néven, melyről büszkén kijelenthetik, hogy mostanra már hagyománnyá vált, hiszen immár negyedik alkalommal került átadásra a hétköznapok példamutató hőseinek. A férfiminta jelenléte - a jelenlegi helyzetben különösen - kulcsfontosságú a családok, a gyermekek, az egész társadalom számára. Kellenek a példamutató férfiak, akik szilárd szövetségben a nőkkel, elkötelezetten építik a jövőt! A férfiak kiszorulása a családból illetve a társadalom egyéb területéről szomorú következmény, hiszen a férfiakra a nőknek, a gyerekeknek és az egész társadalomnak szüksége van, nélkülük nem teljes az élet. A Gránit Oroszlán Példakép Díjjal a férfi minta pótolhatatlanságára szeretnék felhívni a figyelmet. Arra, hogy a férfi lét nem adottság vagy lehetőség, hanem jövőteremtő kötelesség is egyben. A közhasznú társadalmi szervezet idén a Díjátadó Gálát online rendezte meg - így lehetőség nyílt arra, hogy otthonról tekintsék meg az érdeklődők az exkluzív műsort. A rendezvény Fővédnöke: Novák Katalin, családokért felelős miniszter, ceremóniamester: Gundel Takács Gábor. A kategóriánkénti 3-3 díjazottat a Gránit Oroszlán Példakép testület választotta ki. A Gránit Oroszlán Példakép Testület tagjai a korábban Gránit Oroszlán Példakép Díjat elnyert férfiak, illetve a kezdeti időszakban őket validáló, tagságot vállaló zsűritagok. A zsűri női tagjaiból megalakult a Gránit Oroszlán Példakép Testület női tagozata, amelyik kizárólag tiszteletbeli úton gyarapodik. A Testület feladata minden évben kiválasztani és soraiba emelni a Gránit Oroszlán Példakép Díjasokat. Ma, amikor a férfiak alig vannak jelen a családokban, a példaképeknek nagyobb jelentősége van, mint valaha. A Férfiak Klubja alapítója, Bedő Imre szerint nem kevesebbre vállalkoznak, mint hogy megállítsák, és megfordítsák a káros társadalmi tendenciákat. Az akadályt felismerőket, férfiakat és nőket egyaránt szeretnék egy zászló alá gyűjteni, hogy összefogva elég erő legyen elindítani a pozitív társadalmi változást. Ennek egyik pilléreként alapították meg a Gránit Oroszlán Példakép Díjat, amivel éppen azokat a férfiakat szeretnék bemutatni és jutalmazni, akiket példaként lehet állítani a jövő nemzedék elé. - Minden gyerek utánzás útján tanul. Látja a példát, lemásolja, és addig ismétli, amíg az belsővé nem válik. Elsajátítja. Természetesen a példa, amit elsajátít, lehet jó, de lehet akár rossz is. Nem nehéz megkülönböztetni a kettőt, egyrészt kiváló iránytű az ember belső erkölcsi érzéke, másrészt gyümölcseikről lehet különbséget tenni köztük; a jó példa életet, fejlődést, jövőt eredményez, és folytatható generációk hosszú során át. A rossz példa ennek pont az ellenkezője: előbb-utóbb törvényszerűen zsákutcába vezet, folytathatatlan. Saját értékeink továbbadásáról magunknak kell gondoskodnunk. Nem csak a gyerekeknek, hanem minden embernek, az egész társadalomnak szüksége van elsajátítható mintákra, példaképekre, akikre felnézhetnek, akiket utánozhatnak, akiket követhetnek. Egy olyan élcsapatra, akik már letettek valamit az asztalra, akik a teljesítményükkel, az elkötelezettségükkel, az életükkel már bizonyítottak. Így volt ez a történelem során eddig mindig, és így van ez ma is, legalábbis így kellene lennie. Ezeknek a férfiaknak a felkutatására és felmutatására hoztuk létre a Gránit Oroszlán Példakép Díjat - mondta Bedő Imre. A Közéleti példaképek felelőssége nem csekély, hiszen folyamatosan a figyelem középpontjában állnak, ezért példamutatásuk a közösség számára is meghatározó. Olyan független közéleti személyiségek, írók, művészek, sportolók, vagy más, a közéletben értékformáló területen tevékenykedők számára létrehozott kategória, akik már valami jelentőset „letettek az asztalra”, és követhető példaképek lehetnek. A közéleti kategória díjazottjainak hármasát idén Balázs-Bécsi Attila, Dolhai Attila, Dr. Mihalec Gábor alkotta. Az Apa kategóriával a férfias minta családon belül történő átadásának fontosságára, a minőségi apa-gyermek idő pótolhatatlanságának, az apa nélkülözhetetlenségének hangsúlyozására hívták fel a figyelmet. A díjazottak Gáspár Tibor, Márta Ferenc, Rónaszéki Balázs. A Férfi pedagógus példaképek bemutatásával a férfi pedagógushiány negatív hatásainak leküzdésére, a férfi pedagógusok presztízsének növelésére, társadalmi felelősségük kiemelésére törekedtek. A díjazottak ebben a kategóriában Buda Barna, Fuhrmann Géza, Gárdián Gábor. A Mester példaképek kategóriába olyan mindennapi hősök - edzők, ifjúsági vezetők, oktatók, vagy más, értékformáló területen tevékenykedők - jutottak, akik a szakmai munkán túl az életükkel, emberségükkel állítanak példát gyermekeink elé. Idén ebben a kategóriában Ilyés Gyula, Kiss László, Végső Miklós a díjazottak. A Felelős üzletember példakép olyan vállalkozók, cégvezetők, menedzserek, üzletemberek számára létrehozott kategória, akik a saját érdekeiken túl messze távolabb látnak, és komolyan veszik, hogy felelősségük van az egész társadalommal szemben. Ez nem csak szavakban, de tettekben is megnyilvánul. A három díjazott: Barta Vilmos, Dr. Németh Zoltán, Városi Ferenc. [2021.05.28.]