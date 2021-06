Sissi operettel nyitja a nyarat a Gödöllői Királyi Kastély Június 12-én mutatja be a Monarchia Operett Társulata a Sissi, a magyar királyné (Erzsébet) című Huszka Jenő operettet, Kero rendezésében, a Gödöllői Királyi Kastély Díszudvarán.

Főpróbahéthez érkezett a Sissi, a magyar királyné (Erzsébet) című operett alkotógárdája. Hétfő óta a Gödöllői Királyi Kastély szomszédságában, a Művészetek Házában zajlanak a jelmezes próbák.

Néhány jelenetet sikerült lencsevégre kapni, nézzenek be a készülő előadásba.



GALÉRIA



A fárasztó próba után a szereplők megtekintették a szombati díszbemutató helyszínét. Sissi (Denk Viktória) és Andrássy gróf (Árvai Dániel) lovas kocsin érkeztek az Erzsébet veranda elé, majd közösen csodálták meg a kastély Dísztermét.



A Sissi, a magyar királyné (Erzsébet) június 12-én és 13-án lesz látható a Gödöllői Királyi Kastély Díszudvarán.

Június 18-án, Kisvárdán, a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján, Július 10-én, Aradon, augusztus 15-én, Budapesten a Városmajori Szabadtéri Színpadon, augusztus 19-én Tokaj városában, augusztus 27-én, Tatán tekinthető meg az előadás.



Szereposztás:

Sissi (Erzsébet): Denk Viktória

Gróf Andrássy Gyula: Árvai Dániel

Latkóczy Ida: Haraszti Elvira

Neszmélyi Kálmán: Kádár Szabolcs János

Waldeck grófnő: Oszvald Marika

Stefi, a lánya: Szendy Szilvi

Flórián: Kollár Péter Erik

Axamethy gróf – tábornok: Peller Károly

Latkóczy Ádám: Egri László



Közreműködik a Monarchia Operett zenekara és tánckara



Díszlettervező: Rákay Tamás

Jelmeztervező: Kollár Péter Erik

Zenei vezető: Kéménczy Antal

Koreográfus: Szkáli Edina



Rendező: Kerényi Mikós Gábor – Kero®



A készülő előadásról itt olvashatnak bővebben.



A Gödöllői Királyi Kastély az állandó és időszaki kiállítások, a változatos családi programok mellet zenei eseményekkel is egész évben várja a látogatókat. Júniusban a Margaret Island és a Neoton Família Sztárjai is fellépnek a Díszudvaron. Az aktuális programokról a kastély honlapján és Facebook oldalán találhatók részletes információk.



Audrey [2021.06.09.] Megosztom: