Megkezdődött a Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2021 A Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2021. június 8-a és szeptember 9-e között az ország legjobb színházi produkcióival, legismertebb sztárszínészeivel és zenészeivel szórakoztatja a debreceni nagyérdeműt. Az idei színházi programsorozatban 8 vendégtársulat 10 produkciójában, a Csokonai Színház 9 előadásában és a Nagyerdei Szabadtéri Játékok egy saját, ősbemutatójával együtt – idén mindösszesen 20 színházi előadás lesz látható a debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.



A színházi évad műfaji keresztmetszete: klasszikus és kortárs, illetve magyar és külföldi vígjáték, bohózat, kabaré, kortárs balett, néptáncjáték, misztériumjáték, zenés játék és musical. 9 prózai előadás (vígjáték, romantikus komédia, kabaré): Thália Színház |OSCAR, Csokonai Színház | TESZTOSZTERON, Játékszín | A SZŐKE CIKLON, Centrál Színház | HÁZASSÁGI LECKÉK KÖZÉPHALADÓKNAK 2. Madách Színház | PÁRATLAN PÁROS 2. (2), Szigligeti Színház | LILA ÁKÁC, Orlai Produkciós Iroda | VÁLASZFALAK (2), 5 zenés előadás (musical, zenés misztériumjáték): Csokonai Színház |A PÁL UTCAI FIÚK (2), Csokonai Színház | ÓZ, A CSODÁK CSODÁJA (2), A Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkciója | CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ 2 táncelőadás (újcirkusz, néptáncjáték): Recirquel Társulat | MY LAND, Nagyerdei Szabadtéri Játékok | TŰZLILIOM 4 operett, opera : Csokonai Színház | CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ, Csokonai Színház| OPERALIGET (2) 2021. július 2. (esőnap: július 3.) 2021. július 14. (esőnap: július 15.) Csokonai Színház | A PÁL UTCAI FIÚK A Kossuth-díjas Dés László és az eMeRTon-díjas Geszti Péter családi musicalje Molnár Ferenc regénye alapján. A rockkoncertek eksztázisához mérhető hangulat olyan érzéseket, fogalmakat tesz átélhetővé, mint az összetartozás, az árulás, az áldozathozatal, a győzelem, a vereség: egyszóval a grund.Egy magával ragadó történet, fülbemászó zene, az elszánt fiúcsapatok küzdelme: egy felejthetetlen előadásélmény a Nagyerdei Szabadtéri színpadán. 2021. július 7-8. (esőnap: július 9.) Csokonai Színház | CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ Társrendező: Peller Károly Rendező. Gemza Péter Kálmán Imre Csárdáskirálynő című műve minden idők legnépszerűbb és legtöbbet játszott operettje. Azt tartják róla, hogy akár zene nélkül is remek színdarab lenne, ugyanis egy nagyon izgalmas családi dráma bomlik ki a néző előtt. Ehhez jönnek még a valóban örökké népszerű melódiák: „A lányok, a lányok, a lányok angyalok…", a „Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szád…", az „Álom, álom, édes álom…", a „Te rongyos élet…", és természetesen „Hajmási Péter, Hajmási Pál". Közreműködik a Kodály Filharmonikusok Debrecen, valamint a Csokonai Színház Énekkara. 2021. augusztus 9-10. (esőnap: augusztus 11.) Csokonai Színház| OPERALIGET OperaLiget – Az operairodalom legizgalmasabb találkozásai-augusztus 9. Ahány opera, annyi izgalmas találkozás. Legyen szó titkos szerelmesek éjjeli randevújáról vagy a csempészek törvényen kívüli életéről, az operairodalom megannyi különleges találkozást visz színre. Minden találkozás érzelmek viharát indítja el énekesekben, zenészekben és nézőkben egyaránt. A Csokonai Színház társulatának tagjai és vendégei többek között a Carmen, a Bajazzók, a Bohémélet és a Sevillai borbély jeleneteit adják elő mindazoknak, akik szeretnének egy virtuóz operaválogatás részesei lenni. Találkozzunk mi is a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon! Az OperaLiget zenei vezetője: Ács János karmester; közreműködő partnere: a Kodály Filharmonikusok OperaLiget – Az operairodalom legszebb kórusművei-augusztus 10. A Csokonai Színház válogatása az operairodalom legszebb és legnépszerűbb kórusműveit gyűjti csokorba a Bánk bán Fohászától A trubadúr Cigánykórusáig. Felemelő, lélekbe markoló művek sorát hallhatjuk a szabad ég alatt, ahol az emberiség és a magyarság mindent elsöprő érzelmei szólalnak meg a Csokonai Színház Énekkarának tolmácsolásában. Az OperaLiget zenei vezetője: Ács János karmester; közreműködő partnere: a Kodály Filharmonikusok 2021. augusztus 13. (esőnap: augusztus 14.) Nemzeti Színház – Magyar Nemzeti Táncegyüttes | CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ A Nemzeti Színház Csíksomlyói passiója keresztény hitünk alapjaira kérdez rá, és az európai keresztény kultúra értékeire hívja fel a figyelmet. A bibliai történet 18. századi interpretációja, a Budapesti Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes felejthetetlen előadásában érkezik augusztus 13-án Debrecenbe, a Kossuth térre.