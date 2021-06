Rákász Gergely koncert 2021 - időpontok, helyszínek

MOSONMAGYARÓVÁR | LORDS OF THE ORGAN "CASTLE EDITION"

szombat, 20:30-kor



TATABÁNYA | BACH ÉS BACCHUS

2021. július 2., péntek, 19:30

HARKA | LORDS OF THE ORGAN

2021. július 3., szombat, 18:30

JÁSZBERÉNY | LORDS OF THE ORGAN

2021. július 9., péntek, 19:30

SIROK | LORDS OF THE ORGAN "CASTLE EDITION"

2021. július 10., szombat, 20:00

KÁPOLNÁSNYÉK | LORDS OF THE ORGAN "CASTLE EDITION"

Jegyek itt



2021. július 17., szombat, 20:30

SOMOGYVÁR | LORDS OF THE ORGAN "CASTLE EDITION"

2021. július 18., vasárnap, 20:00

NARDA | LORDS OF THE ORGAN

2021. július 21., szerda, 19:00

CSORNA | LORDS OF THE ORGAN

2021. július 22., csütörtök, 20:30

GÖDÖLLŐ | LORDS OF THE ORGAN "CASTLE EDITION"



2021. július 23., péntek, 20:30

FERTŐD | LORDS OF THE ORGAN "CASTLE EDITION"

Jegyek itt



2021. július 24., szombat, 20:30

OZORA | LORDS OF THE ORGAN "CASTLE EDITION"

2021. július 31., szombat, 19:00

NÁDASDLADÁNY | LORDS OF THE ORGAN "CASTLE EDITION"

2021. augusztus 1., vasárnap, 20:30

SZOLNOK | LORDS OF THE ORGAN



2021. augusztus 3., kedd, 20:30

KECSKEMÉT | LORDS OF THE ORGAN

Jegyek itt



2021. augusztus 5., csütörtök, 20:30

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | LORDS OF THE ORGAN

Jegyek itt



2021. augusztus 6., péntek, 20:30

Csongrád | LORDS OF THE ORGAN

Jegyek itt



2021. augusztus 7., szombat, 19:30

KAMALDULI REMETESÉG | LORDS OF THE ORGAN "CASTLE EDITION"

2021. augusztus 8., vasárnap, 20:30

PÁPA | LORDS OF THE ORGAN

2021. augusztus 13., péntek, 19:30

BALATONBOGLÁR | LORDS OF THE ORGAN

Jegyek itt



2021. augusztus 19., csütörtök, 20:30

KESZTHELY | LORDS OF THE ORGAN "CASTLE EDITION"

Jegyek itt



2021. augusztus 21., szombat, 20:30

PÉCEL | LORDS OF THE ORGAN "CASTLE EDITION"

2021. augusztus 28., szombat, 19:00

GYULA | LORDS OF THE ORGAN "Castle EDITION"

2021. szeptember 11., szombat, 20:30

EDELÉNY | LORDS OF THE ORGAN "CASTLE EDITION"

2021. szeptember 17., péntek, 20:30



Bővebb - Rákász Gergely koncert 2021

[2021.06.25.]