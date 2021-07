Jazzpiknik a fenntarthatóság jegyében

Van egy apró falu a Balaton fölött, ami nyaranta három nap erejéig a jazz otthonává lép elő. Idén 9. alkalommal látja vendégül a jazz, a funk és a soul szerelmeseit a mesés Paloznak július 29-31. között. A Jazzpikniknek köszönhetően a festői Balaton-felvidéken, a fűben piknikezve, klubkoncerteket hallgatva, a műfaj nemzetközi sztárjainak dallamával kísérve élvezhetjük a balatoni nyarat. Az exkluzív helyszín védelméhez számos környezetvédelmi törekvéssel járulnak hozzá a szervezők, így gyarapítva az ökotudatos fesztiválozók körét.

Ahhoz, hogy a butikfesztivál évről-évre újra visszatérhessen a dűlőbe, a szervezők kulcsfontosságúnak tartják a zöld törekvések és a fenntartható fesztiválmegoldások integrálását. Így óvják a kivételes természeti környezetet és csökkentik a fesztivál ökológiai lábnyomát. A korábbi évek hagyományát folytatva, a szelektív hulladékgyűjtésben idén is a Zöldövezet Társulás lesz a Jazzpiknik partnere. A fesztiválon a teljes hulladékmenedzsment környezettudatos szervezése, újrahasznosítása és a környezetbarát termékek alkalmazása is a Társulással közösen valósul meg. A Jazzpiknik volt az első hazai rendezvények egyike, amely teljes egészében és kizárólag környezetbarát termékekkel dolgozott. A rendezvény teljes területén szelektíven gyűjtik a szemetet, és erre ösztönzik a vendégeket is. A 2019-ben megrendezett 8. Jazzpiknik teljes hulladékának 60%-át újrahasznosították valamilyen formában, idén a fenti intézkedésekkel ezt még nagyobbra szeretnék növelni. Ezen a nyáron a CupRevolutionnel együttműködve a Jazzpiknik is átáll a repohár rendszerre, egy 10.000 darabos, limitált szériában megjelenő design pohárral feldobva. A repohár missziója az, hogy a fesztiválozók körében is erősítse a környezettudatosságot, felhívja a figyelmet a fogyasztói társadalom túltermelésére. A 9. Paloznaki Jazzpikniken is piknik-buszok és tuk-tukok várják a fesztiválozókat, hogy felelősen és autómentesen közlekedhessenek a balatoni falvak között.

Az idei fesztiválszezon egyik legnagyobb újdonsága: a Jazzpiknik az első fesztivál, akinek lesz saját fesztiválillata! A Jazzpiknik és a Calvin Klein együttműködésének gyümölcseként idén a Calvin Klein CK EVERYONE unisex illata lengi be a fesztivált, amelyet a frissítőponton lehet majd megismerni. Az illat alkotói – összhangban a Jazzpiknik alapítóinak missziójával – a kreációjukkal az egyéniség és az önkifejeződés szabadsága előtt tisztelegnek. Az ikonikus mester parfümőr, Alberto Morillas ihlete nyomán született Calvin Klein CK EVERYONE unisex illat, amely kristálytiszta frissességet áraszt, színtiszta és környezettudatos; ráadásul vegán és 79%-ban természetes eredetű összetevőket tartalmaz. Az összetevők kiválasztása során Morillas nem foglalkozott a hagyományos gender megkötésekkel, az új illat ezt a nyitottságot és nonkomformitást tükrözi. Üvege és csomagolása is újrahasznosítható anyagok felhasználásával készült.

A Paloznaki Jazzpiknik Nagyszínpadának fellépői: július 29-én, csütörtökön Mario Biondi viszi a nyitóeseményt, őt követi a legendás Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience – a koncertek előtt és után Jazzkovács Lászlóval hangolódik a fesztiválélményekre éhes közönség.

Július 30-án, pénteken a Mörk lép fel, majd Rúzsa Magdi hangja tölti be a paloznaki dűlőket, végül az est a DELADAP dallamaival folytatódik. A programban korábban szereplő MF Robots az Egyesült Királyság szigorú ki- és beutazási korlátozásaira hivatkozva, sajnálatos módon lemondta a Paloznaki Jazzpikniken való szereplését. A pénteki napra a bécsi DELADAP dirty jazzt játszó kollektívát repítik a Balaton-felvidékre a Paloznaki Jazzpiknik szervezői, hogy egy igazán unikális zenei élménnyel érjen véget a fesztivál második napja; DELADAP a 9. Paloznaki Jazzpikniken! A progresszív jazzt hagyományos cigány népzenével és korszerű elektronikával vegyítő nu-roma mozgalom élvonalába tartozó DelaDap mögött Stani Vana frontember és zenekara áll; Nu jazz, elektroszving, manouche, és folk dallamok tarkítják a kollektíva mindenkit táncra perdítő multikulturális hangzásait. Utánozhatatlan balkáni hangulat és "dirty jazz" a Balaton-parti domboldalon, július 30-án!

A szombati záróest valódi megkoronázása a három napnak: július 31-én a Manaky triója nyitja az estet, őket követi a De Phazz német jazz kollektíva, majd a világhírű holland szaxofon-királynő, Candy Dulfer lép fel, végül a Kraak&Smaak Live Band utánozhatatlan hangjai töltik be a csillagfényes paloznaki éjszakát. A Nagyszínpad nemzetközi fellépői mellett a jazz széles spektrumán mutatkoznak be a magyar szekcióban a műfaj jeles hazai képviselői a Fábián Juli; az Audi Jazz Stage és a Taittinger Jazz és Pezsgőbár színpadokon.



