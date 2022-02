Meghirdette újszegedi programját a Szegedi Szabadtéri Játékok A Dóm téri nagyszínpad után az Újszegedi Szabadtéri Színpad műsora is nyilvánossá vált. Az idei évadban elsőként több zenei koncert színesíti a Liget műsorkínálatát. A meghirdetéssel egyidőben a jegy- és bérletértékesítés is kezdetét vette az újszegedi programokra. Különleges évet köszönt az Újszegedi Szabadtéri Színpad: a megszokott színházi paletta mellett izgalmas zenei koncertekkel egészül ki az újszegedi rendezvények sora. A Szegedi Szabadtéri Játékok 2022-es évada június 22-én veszi kezdetét a Boban Markovics Orkestar fergeteges koncertjével. Ezt követően a Budapest Bár gondoskodik majd a remek hangulatról. Az idén 15 éves zenekar ezúttal is régi korok kedvenc muzsikáit hangolja újra egy nosztalgikus és üdítő est keretében július 6-án. A bárhangulat ezután is folytatódik, köszönhetően a színház világához is ezer szállal kötődő Dés László dzsesszdallamokkal tűzdelt koncertjének. A Liszt- és Kossuth-díjas zeneszerző olyan kiváló vendégművészek társaságában érkezik Szegedre július 20-án, mint Básti Juli és Nagy Ervin - valódi zenei csemegére számíthatnak tehát az érdeklődők. A hagyományteremtő koncertsorozatot újabb legendás előadó folytatja: a Csík zenekar, Presser Gábor és Karácsony János. A neves alkotók nem először lépnek fel közösen, A dal a miénk című, magával ragadó estén a hagyományos és a modern hangzásvilág fúziójával kápráztatják el a zenerajongókat augusztus 10-én. Augusztus 17-én az örökifjú Rost Andrea születésnapi koncertje varázsolja el az újszegedi közönséget. A világhírű szoprán és vendégei “három tételben - három műfajban” töltik meg dallamokkal a ligetet, egy egyedi látványvilágú, nagyszabású koncert show-ban megcsillogtatva az elsősorban operadívaként ismert előadó sokszínűségét is.

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a koncertek a színházi előadásoktól eltérő Általános Szerződési Feltételek mellett valósulnak meg. Az újszegedi színházi előadások sora valódi kuriózummal kezdődik a Sakk két alkalmának köszönhetően, melyet 3 év után először a Szabadtérin láthat újra a közönség. Tim Rice Grammy- és Oscar-díjas szövegíró egy 1979-es amerikai–szovjet sakk világbajnokságot álmodott meg Björn Ulvaeus és Benny Andersson zenéjével, ahol a táblás játék mögött hatalmi versengés és érzelmi viharok dúlnak. Szenvedély, megszállottság, érzelmek, érdekek, sérelmek, kis és nagy csatározások keverednek az izgalmas zene ütemére, visszatérő közönségkedvencek előadásában. A különös végkifejlet pedig, Cornelius Baltus rendezésében és Kentaur lenyűgöző látványvilágával június 24-én és 25-én bontakozik ki az újszegedi színpadon a PS Produkció jóvoltából. A dominógyilkosság című kétrészes krimi két előadása folytatja ezután az újszegedi nyarat. A Játékszín előadásának helyszíne egy katamarán, ahol a külügyminisztérium nyolc fontos embere készül egy könnyed hétvégét eltölteni. A frissen beiktatott miniszterasszony és munkatársai estéje egészen kellemesen indul, míg elő nem kerül egy levél, ami mindent megváltoztat…És a tengerről egyhamar nincs menekvés…Szente Vajk és Galambos Attila lebilincselő krimije két estén át, július 22-én és 23-án szögezi majd a székekhez az újszegedi közönséget. Augusztus 6-án az Omega és a nagyívű szerelmi történetek rajongói örömére a Gyöngyhajú Lány Balladája című, látványos ExperiDance musical érkezik, kiváló táncművészek és neves hazai énekes színészek előadásában, az újszegedi színpadra. A 2022-es évadot a húsz éve töretlen népszerűségű Anconai szerelmesek zárja Újszegeden. A Veres1Színház fergeteges előadása az olasz vásári komédiák legjobb hagyományait ötvözi a klasszikus magyar humorral és a hetvenes évek legismertebb olasz slágereivel. Szilágyi Annamária rendezése felhőtlen szórakozást ígér, némi cinkos összekacsintással, egy csipet erotikával és bőséges humorral nyakon locsolt nosztalgiával, amelyet két alkalommal, augusztus 19-én és 20-án élvezhetnek majd az újszegedi liget lombjai alatt. Az újszegedi programokra, akárcsak a Dóm tér előadásaira többféle bérletkonstrukcióban válthatják meg helyüket azok, akik több estényi szórakozásra vágynak. A zenés programok is bekerülnek a megváltható bérletek sorába - a mind az öt koncertre belépést biztosító Újszegedi koncert bérlet formájában. A Reök-palotában található Fesztivál Jegyiroda munkatársai meglepetéssel várják az érdeklődőket. A készlet erejéig minden, személyesen jegyet váltó néző különleges Szegedi Szabadtéri-bonbont vihet haza a jegye mellé. A legalább két fő részére bérletet váltók pedig - szintén a készlet erejéig - a Szegedi Nemzeti Színház Szöktetés a szerájból című operájára szóló belépőkkel lehetnek gazdagabbak.



