Több mint 66 ezren voltak kíváncsiak idén a Szegedi Szabadtérire Világhírű Broadway-produkciókkal, hazai újdonságokkal és kacagtató vígjátékokkal teli évadot zárt az idén jubiláló Szegedi Szabadtéri Játékok. Az ország legnagyobb szabadtéri színháza ebben az évben is kiemelkedő látogatói számmal büszkélkedhet: 28 estén át több mint 66 ezren élhették át a csillagtetős éjszaka élményét. Az utolsó kamion is elhagyta a Dóm teret, elszállították a Szegedi Szabadtéri hatalmas nézőterének és színpadának összes elemét. Bár szívszorító a nyüzsgő nyár után a csupasz macskakövek látványa, mégis boldogan összegez a vezetőség, hiszen örömteli évadot tudhat maga mögött a 90 éves Játékok.



A kerek évforduló nyitóestjeként az Ajándékkoncert szimfonikus zenekari koncertet láthatták a nézők, majd harmincöt év után visszatért magyarországi ősbemutatójának helyszínére a Jézus Krisztus Szupersztár. A Madách Színház produkciója Szirtes Tamás rendezésében elsöprő sikert aratott, a közönség öt estén át vastapssal jutalmazta Andrew Lloyd Webber és Tim Rice világhírű darabját.



Hazai újdonságként a budapesti premier után vidéki városok közül elsőként Szegeden mutatták be a Puskás Ferenc életét és az Aranycsapat történetét feldolgozó Puskás, a musicalt. A monumentális előadásban több mint 100 szereplőt, artistaprodukciókat és tűzijátékot is láthattak a nézők, igazi sztárparádéval.



Az idén 70 éves Magyar Állami Népi Együttes Tánc-Ünnep című előadása valódi korokon átívelő, összművészeti estet varázsolt a Dóm térre, majd a 2018-as évad egyik közönségkedvence, az Apáca Show fergeteges soul- és diszkódallamai zengték be a teret. A hazai sztárokkal teli musical idén tripla telt házzal tért vissza Szegedre.



Az évad talán legjobban várt darabja, a West Side Story hat estén át nyűgözte le a közönséget. Alföldi Róbert rendezését - melyben a hazai színházi élet sztárjai kaptak főszerepet – már a premier előtt az év musicalbemutatójaként emlegették. A Dóm tér mellett a különleges atmoszférájú Újszegedi Szabadtéri Színpadon is sokszínű repoertoárral találkozhattak a nézők. A csaknem 1300 fős játszóhelyen a Játékszín Kölcsönlakás című vígjátéka, majd Juronics Tamás rendezésében a Szöktetés a szerájból című vígopera érkezett a liget fái közé. Idén sem maradhatott el a Moliére-komédia, ezúttal a Herczeg T. Tamás rendezte Scapin furfangjait mutatták be, mások mellett Koltai Róbert és Cserna Antal főszereplésével. A nevetésé volt a főszerep a Nők az idegösszeomlás szélén című musical estéin is, ahol vérpezsdítő latin zenétől voltak hangosak a forró nyári éjszakák. Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon - a tavalyi évhez hasonlóan – két estén át a Dumaszínház humoristái is garantálták az önfeledt szórakozást: Kőhalmi Zoltán és Kiss Ádám önálló esttel nevettette meg a nézőket.



