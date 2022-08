Te rongyos élet - operett gála két estén át Kálmán Imre tiszteletére A Budapesti Operettszínház a 2022/2023-as centenáriumi évadot szeptember 10-én és 11-én a Te rongyos élet című operett gálákkal indítja, Homonnay Zsolt rendezésében. A Kálmán évforduló alkalmából a Marica grófnő, A bajadér, a Csárdáskirálynő és a Cirkuszhercegnô című operettek legismertebb dallamai is felcsendülnek. A szeptember 10-i műsor jótékony célt is szolgál: bevételével az Együtt az Autistákért Alapítványt támogatja az Operettszínház. Homonnay Zsolt, a gála rendezője a készülő előadás kapcsán kiemelte: „Kálmán Imrét kortársai az „Operett Császárának” nevezték, és így emlegetjük ma is. Ezen a csodálatos muzsikákkal teli gálán bepillantást nyerhetünk a zeneszerző géniusz belső világába is. Megismerhetjük életének néhány meghatározó momentumát, és megfigyelhetjük, ahogy ezek az események és érzések dallamokká alakulnak. Tanúi lehetünk a folyamatnak, ahogy Kálmán Imre muzsikától zengő, gyönyörű saját világát a XX. század történelmi viharai közepette egy egyre mélyülő szakadék elválasztja a körülötte zajló valódi, kegyetlen élettől” – avatott be a készülő produkcióval kapcsolatos tervekbe a rendező, hozzátéve, hogy Dézsy Szabó Gábor megformálásában a zeneszerző – akinek érzéseit és emlékeit a zene múzsái váltják dalamokká a színpadon – saját maga mesél majd hontalanná váló életéről, és a visszaemlékezés perceiben természetesen nem hiányozhat társaságából szeretett tacskó kutyája sem. A gála fellépői Bojtos Luca, Bordás Barbara, Fischl Mónika, Kiss Diána, Lévai Enikő, Lukács Anita, Szendy Szilvi, Széles Flóra, Dénes Viktor, Dolhai Attila, Erdős Attila, Homonnay Zsolt, Laki Péter, Langer Soma és Vadász Zsolt. Előadásukban egyebek mellett az Emlékszel még, a Szép város Kolozsvár és a Hej, cigány című dalok is elhangzanak. A nagy érdeklődésnek köszönhetően a szeptember 11-i előadásra már minden jegy elkelt ám a szeptember 10-i, jótékony célt szolgáló műsorra még lehetőség van jegyet váltani a www.operett.hu honlapon, illetve a színház jegypénztárában. A Budapesti Operettszínház társulata nagy hangsúlyt fektet arra, hogy támogassa a társadalom számára fontos kezdeményezéseket. Legutóbb június 26-án, a Vidd magaddal a kedvencedet a munkahelyedre naphoz kapcsolódva szervezett jótékonysági gálát, amelynek bevételével a Lelenc Kutyamentő Egyesületet támogatta. A szeptember 10-én, 19 órai kezdettel megvalósuló Kálmán-gála bevételét az intézmény az Együtt az Autistákért Alapítvány támogatására ajánlja fel.



Jegyvásárlás Budapesti Operettszínház

Fotó: Budapesti Operettszínház / Mahunka Balázs [2022.08.14.] Megosztom: