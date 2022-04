Örökölte vagy tanulta, de tudja, hogyan csavarja ujja köré a nézőt! Születésnapján köszöntötte Oszvald Marikát a Budapesti Operettszínház Április 12-én második otthonában, a Budapesti Operettszínházban ünnepelte 70. születésnapját a teátrum népszerű, örökifjú szubrettje, Oszvald Marika, aki a jeles napon Jente, a házasságközvetítő szerepében lépett színpadra a Hegedűs háztetőn című előadásban. A jubiláló színművészt az előadás előtt a színpadon köszöntötte Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója, aki a művésznő szakmai életútját felidézve kiemelte: „Oszvald Marika 48 évvel ezelőtt, 1974-ben végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, de 50 éve, 1972 óta tagja a Budapesti Operettszínháznak. A nyilvántartás szerint ő a legalacsonyabb magyar színésznő. Mindössze 150 cm magas, mindazonáltal toronyugró ifjúsági bajnok volt.” A főigazgató egy kedves történetet is felidézett: „2019-ben a Budapesti Operettszínház Dubajban, a Dubaji Operában vendégszerepelt Lehár Ferenc Víg özvegy című produkciójával. Nemhogy az Operettszínház, de még magyar társulat sem szerepelt azelőtt Dubajban. Az előadás német nyelven zajlott. Volt a nézőtéren arabtól indiain át japán, amerikai és még ki tudja, hány nemzet képviselője. Nem mondhatni, hogy a személyes rajongótábora ült volna ott, Oszvald Marika mégis addig csűrte, csavarta, amíg egyszer csak kitört a nézőtéren a nyíltszíni taps. Nem tudom örökölte, tanulta, vagy a csekély elmúlt 50 évben megtapasztalta, de tudja, hogy hogyan kell a nézőt az ujja köré csavarni.” Kiss-B. Atilla meglepetésként egy régi, kézzel írott levelet is felolvasott, amelyet egykor kislányként Oszvald Marika írt kedves tanárának. Oszvald Mária Gertrúd művészcsaládba születetett: édesanyja a népszerű szubrett, Halasi Marika volt, édesapja pedig a legnagyszerűbb bonvivánok egyike, Oszvald Gyula. Már gyermekkorában a színház bűvkörébe került, édesapja a debreceni Csokonai Színházban operaénekesként kezdte a pályáját. Oszvald Marika 1974-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskola operett–musical szakán, Vámos László osztályában. Osztálytársa volt a későbbi férje, Hidvégi Miklós, egy lányuk született, Krisztina. Korán kiderült, hogy színpadra termett: zongorázott, táncolt, úttörőként énekversenyeket nyert, balettot, szteppet, akrobatikát tanult, de kipróbálta a műugrást, a szertornát, toronyugrásban pedig országos ifjúsági bajnok lett. Négyévesen állt először színpadon, beugróként a Bánk bánban Soma szerepében, hétéves volt, amikor elénekelte a Pillangókisasszony nagyáriáját. Elsőéves főiskolai hallgatóként a kis szobalány szerepében debütált a Fővárosi Operettszínházban A Noszty fiú esete Tóth Marival című darabban, majd sikerrel mutatkozott be A mosoly országa című operettben rá osztott Mi szerepében úgy, hogy édesapja alakította Szu Csongot. 1972 óta tagja a Budapesti Operettszínháznak, ahol első szerepét a János vitéz Iluskájaként alakította. A darab érdekessége, hogy az Operettszínház jelenlegi János vitézében (Bozsik Yvette rendezése) is látható a mostoha szerepében. Fontosabb korábbi szerepei: A mosoly országa (Mi), Cigányszerelem (Zórika, Jolán), A víg özvegy (Valencienne, Olga), Luxemburg grófja (Juliette), Marica grófnő (Liza), Cirkuszhercegnő (Miss Mabel), Csárdáskirálynő (Stázi), A montmartre-i ibolya (Violetta), Mária főhadnagy (Panni); János vitéz (Iluska); Hegedűs a háztetőn (Hódel); Viktória (Lisa San), Bál a Savoyban (Daisy), A denevér (Adél), Mágnás Miska (Marcsa), Fiatalság, bolondság (Babszi), Leányvásár (Bessy), Csókos asszony (Hunyadiné), Dr. Bőregér (Ida). Oszvald Marika az elmúlt évtizedekben legendás szubrettszerepek sorával örvendeztette meg a nagyérdeműt, gálák és televíziós műsorok gyakori résztvevője. A színpadon jelenleg több szerepben is látható, egyebek mellett a szívének oly kedves Oszi, Boszi, a repülő nagyanyó című családi meseshowban. Oszvald Marikát az operett műfajt éltető alakításai, valamint páratlanul sikeres művészi munkája elismeréseként 2015-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. A díjátadó után így fogalmazott: "Olyan euforikus élmény volt, hogy szinte repültem. Én tudok örülni, ez is egy adottság. Emlékszem, gyerekként is, ha valamit kaptam, nagyon boldog voltam." A 70 éves Oszvald Marikát április 12-én a Hegedűs a háztetőn előadás után az Operettszínház Csillártermében köszöntötte a színház társulata, munkatársai, a művésznő egykori pályatársai és meglepetésvendégei.



Budapesti Operettszínház

Kiemelt kép: Budapesti Operettszínház [2022.04.18.] Megosztom: