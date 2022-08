Bagi Iván újabb oldalát mutatja meg Ki ne ismerné hazánkban Bagi Iván nevét, aki vitathatatlanul az elmúlt két és fél évtized legjobb és legsikeresebb hazai humoristái közé tartozik, sőt mi több; munkásságát 2019-ben Karinthy-gyűrűvel is elismerték. A népszerű humorista, Duhonyi József producerrel összefogva álmodta meg a “Sétatörténelem” című interaktív, történelmi kisfilm-sorozatot, amelynek keretében a hazai fiatalok részére mutatják be Magyarország nemzeti ünnepeit, izgalmas virtuális "séták" formájában.



Augusztus 20. közeledtével máris megtekinthető az Államalapítás Ünnepe kapcsán készült videó a Videa.hu portálon. Ivánt egy jól ismert stand-upos, a történelem szakon diplomázott, Szép Bence kíséri el útján. Az érdekes beszélgetés, nem csupán egy csipetnyi humorral fűszerezi és teszi érdekessé történelmi ünnepnapjaink bemutatását, hanem ezenfelül olyan különleges kérdésekre is választ kaphatunk, mint például: hogy valóban a pápától kapta -e István a koronát, illetve, hogy Koppány vezér meg volt-e keresztelve, valamint, hogy valójában augusztus 20-át történt-e meg az államalapítás?



Bagi Iván meglepő részleteket is elárult a történelemmel való kapcsolatáról:



"Remélem, hogy ezzel az oldott hangulatú , laza kisfilmmel sokkal közelebb tudjuk hozni a diákoknak a magyar történelmet. El kell, hogy áruljam, diákként nekem is rosszul ment a történelem. Ha ilyen kisfilmekből tanulhattam volna, biztos hogy sokkal jobban ment volna ez a tantárgy. A legfontosabb szempont az volt számunkra ennek a filmnek az elkészítése során, hogy a fiatalokkal valahogy megszeretessük a tanulást.”



A Sétatörténelem augusztus 20.-i epizódját eddig már több, mint 120 ezer nézőt vonzott a legnagyobb magyar videómegosztó portálra, amely a kattintást követően azonnal megtekinthető. [2022.08.17.]