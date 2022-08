Öt címszereplővel érkezik a Mary Page Marlowe a Centrál Színházba Szeptember 23-án a neves színész Tracy Letts, az Augusztus Oklahomában Pulitzer-díjas szerzőjének új darabját mutatja be a Centrál Színház. A Mary Page Marlowe ősbemutatója 2020. március 8-án volt, de a következő előadást már elvitte a COVID. Most Puskás Tamás a szerző eredeti szándéka szerint öt címszereplővel rendezi újra az előadást, mely azt kutatja, miért csúszott félre ennek a tehetséges lánynak az élete. És bármily sajnálatos, csak egyetlen válasz adható: a férfiak önzése miatt. Mary Page Marlowe szerepét a csecsemő és a gyerekszereplő Hőnig Emmán túl négy csodálatos színésznő: Básti Juli, Martinovics Dorina, Földes Eszter és Gombó Viola Lotti alakítják. A férfi szerepekben többek között olyan nagyszerű művészeket láthat a közönség, mint Schmied Zoltán, Fehér Tibor, Magyar Attila és Scherer Péter. Egy asszony élete. Titok nyomában járunk! 11 kép, 11 remekbe szabott jelenet, 11 esély arra, hogy megértsük, mi történt vele és miért? Válás, kollégium, kórház, szerető, ügyvéd, pszichiáter, férfiak, férjek - puzzle, egy élet töredékei. Amikor összeáll a kép, talán megértjük végre, hogy mi miért történt! Puskás Tamás, az előadás rendezője elmondta: „2020. március 8-án volt a Centrál Színházban a Mary Page Marlowe ősbemutatója, de a következő előadást már elvitte a COVID. Az eltelt idő azonban megérlelte az elhatározást, hogy most, amikor másodszor is nekifutunk, az író eredeti szándéka szerint adjuk elő a darabot. Ez pedig egyértelmű: Mary Page Marlowe története a női sors példázata. Szeptembertől tehát a címszerepet öten formálják majd meg. A szerző a krimi dramaturgiáját használva azt kutatja, miért csúszott félre ennek a tehetséges lánynak az élete. És bármily sajnálatos, csak egyetlen választ adhatunk: a férfiak önzése miatt….” Tracy Letts világhírű amerikai drámaíró és színész 2008-ban Pulitzer-díjat kapott az Augusztus Oklahomában című művéért, 2013-ban pedig Tony-díjjal ismerték el a Booth Színház-béli Nem félünk a farkastól-ban nyújtott George-alakítását. A Mary Page Marlowe az egyik legújabb darabja, melyet a hazai közönség most láthat majd először. A Centrál Színház előadásában Básti Juli, Martinovics Dorina, Földes Eszter és Gombó Viola Lotti, valamint a gyerekszereplő Hőnig Emma mellett Ágoston Kati, Borbás Gabi, Cseke Brigitta, Fehér Tibor, Magyar Attila, Mészáros Piroska, Ódor Kristóf, Pálfi Kata, Pálfi Dávid, Rada Bálint, Schmied Zoltán, és Scherer Péter lépnek színpadra. A darabot Puskás Samu fordította, a jelmeztervező Kárpáti Enikő, a díszlettervező Bagossy Levente, az előadást Puskás Tamás rendezte.



