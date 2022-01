Kapcsolódó cikkek • Régi sikeres előadások és új bemutatók a Centrál Színházban Képgalériák • Network Kapcsolatok • Centrál Színház Előre bejelentett öngyilkosságból gyilkosság - Bemutatták a Network című előadást Eltelt egy hét a Network bemutatója óta és a Centrál Színház legújabb előadásáról még mindig nehéz összeszedni a gondolataimat. Lehet-e túlzásokba esni? Az év előadása, az évad előadása, az évtized előadása? Egy biztos, óriási hatással van a nézőre! Január 15-én mutatta be a Centrál Színház Sidney Lumet 1976-os, sokszorosan Oscar-nyertes filmje, a Network színpadi adaptációját. A hazai ősbemutatót Puskás Tamás rendezte. A film elsőként szólt a televízió manipulatív hatalmáról. Egy fiktív tévétársaság vezetői a nézettség érdekében a leggátlástalanabb eszközöktől sem riadnak vissza, miközben a valóság helyett csupán annak illúzióját közvetítik... Amikor huszonöt év után az alacsony nézettség miatt a csatorna kirúgja Howard Beale-t, az esti híradó bemondóját, ő végső kétségbeesésében közli, hogy élő adásban öngyilkos lesz. Az előadásban - mely egyszerre mozi és színház - Alföldi Róbertet, Martinovics Dorinát, László Zsoltot, Fehér Tibort, Schell Juditot, valamint egy különleges szerepben Bodrogi Gyulát is láthatjuk. Sidney Lumet alkotását, 1977-ben 10 kategóriában jelölték Oscar-díjra, és ebből 4-et meg is kapott: a legjobb eredeti forgatókönyvért Paddy Chayefsky vehette át a díjat. Közel negyedszázaddal a premier után, 2000-ben a Network-öt az amerikai filmes örökség részévé nyilvánították, az Amerikai Filmintézet (AFI) 2007-es listáján pedig minden idők 100 legjobb amerikai filmje között a 64. helyen szerepel. A legendás filmből Lee Hall készített színpadi adaptációt, melynek premierje 2017-ben volt Londonban. A következő évben már a Broadway-n mutatták be a darabot. Mindkét előadásban Bryan Cranston alakította Howard Beale-t. A hazai ősbemutatón Alföldi Róbert játssza a főszerepet, de nem csak ő nyújt zseniális alakítást, hanem mindenki más is. Hogy mitől olyan erős ez a darab? Talán attól, hogy őszinte! Hogy tükröt tart elénk. Hogy sok esetben ugyanott tartunk, ahol 1977-ben, hogy mindig van, aki irányítani, manipulálni akar, aki mindig jobban és többnek hiszi magát. Hogy most is tudnánk üvölteni, hogy dühösek vagyunk és nem tűrjük tovább... „A Network apokaliptikus szatíra a média pokoli hatalmáról. Pontos tükröt tart, mely mindazt a keserűséget, dühöt és fájdalmat mutatja, amit nap mint nap átélünk” – mondta az előadásról a rendező, Puskás Tamás. A Network mozgóképes világáért Gothár Márton felel, a díszlet- és jelmeztervező Pallós Nelli, az előadás eredeti zenéjét pedig Puskás Dávid szerezte. Az sejthető volt, hogy jegyet kapni nehéz lesz erre a darabra – februárra már –, de aki teheti, nézze meg a Centrál Színház előadást!



M. Adri

Fotó: Petró Adri

