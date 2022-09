September 15-én az A38-on koncertezik a VOLA A dán-svéd progresszív metál banda Witness c. lemezét mutatja be a Hajón, vendégeik az ausztrál Voyager és a nevadai Four Stroke Baron lesznek. A műfajilag sokszínű dán-svéd VOLA tavaly jelentette meg Witness c. új lemezét a Mascot Records gondozásában. A 2006-ban alakult koppenhágai csapat “Applause of a Distant Crowd” c. albumuk megjelenése után három évvel ismét elmerült a nyúlüregben, hogy megismerje az emberi kapcsolatok fejlődését, a társadalom gondolkozásmódját és ebből született a Witness. A VOLA új dalait nagysikerű 2019-es európai turnéjuk után írta, ahol szinte mindenhol teltház előtt játszhattak, de felléptek a Dream Theater, az Anathema, a Katatonia, a Haken és a Monuments társaságában is. Az album témái mind a borítótervben, mind a címben összefonódnak, ahogy Asger Mygind, a zenekar frontembere részletezi: “Az album borítóját nagyrészt a cím ihlette. Számomra a kép akár egy szem közelképét is ábrázolhatná, akár egy égő valaminek a nagyított képét. A szem esetében úgy képzelem, hogy az egy olyan emberé, aki szemtanúja egy eseménynek. Valami hatalmas és életet megváltoztató eseménynek. Az égés esetében a borítókép nézője az, aki szemtanúvá válik. Vagy talán ez az égés az, amit a szem néz. Akárhogy is nézem, a szemtanúság fogalma nagyon is jelen lévőnek tűnik a műalkotásban". A VOLA lemezbemutatóján két vendégzenekar is fellép szeptember 15-én, a Voyager és a Four Stroke Baron. Jegyek [2022.09.07.] Megosztom: