Megérkezett Kulka János új dala - íme a Sorskereső Hamarosan debütál a Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színész „Pálmaszív” című önálló lemeze, amelyen Kulka János kendőzetlenül tárja elénk belső utazásait. Az első előfutár az albumról a „Sorskereső”. Tövisházi Ambrus zeneszerző Tariska Szabolcs Artisjus-díjas szövegíróval együtt hét évvel ezelőtt kezdett el dalokat írni a színésznek. Közös munkájuk gyümölcse a „Pálmaszív”, amely tíz új Kulka-felvételt sorakoztat fel.



Az október 6-án megjelenő zenei anyag további különlegessége, hogy minden egyes felvételhez külön videó készült. A most megjelenő „Sorskereső” komor hangvételű dal, amely a háború viszontagságairól szól.



Ezt a súlyos témaválasztást és borongós stílust ellensúlyozza a színész mindenki által jól ismert megnyugtató, meleg tónusú hangja és a gyönyörű, fülbemászó dallamvilág. Akárcsak a lemezhez készült további videók, a „Sorskereső” kisfilmje is szakít a klipes hagyománnyal, ugyanis nincs benne szájszinkron.



A színművész arcjátékéval, szemével, mozdulataival és erős jelenlétével meséli el a dal történetét.



