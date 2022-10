Elkészült Molnár Ferenc Caramel első musicalje, a Mesterkód! Vérpezsdítő szerelmi musicallel debütálnak Caramelék 17 év után újra közös színpadon énekel Caramel és Palcsó Tamás, a Megasztár 2. szériájának két egykori döntőse, ráadásul éppen ott, ahol annak idején a karrierjük elindult, a Budapest Arénában. December 3-án, a Petőfi-bicentenárium jegyében mutatkozik be az a vadonatúj musical, amelynek zenéjét és dalszövegeit Caramel írja, s amelyben Petőfi versei is megszólalnak. A szerelem témáját újszerűen feldolgozó Mesterkód című előadásban ismert és népszerű színészek mellett a hazai popélet kiválóságai közreműködnek.



A 2022. év különleges produkciójának szánják az alkotók a Mesterkód című romantikus musicalt, amely a szerelem örökkévalóságát mutatja be, izgalmas fordulatokon keresztül. Az emberek lelkének adatait gyűjtő és feldolgozó, úgynevezett Lélekstatisztikai Hivatal szerelmi csalódásoktól sebzett munkatársa, akit Palcsó Tamás alakít, megalkot egy operációs rendszert, amit Lélekdonor 2-nek nevez el. A mesterséges intelligenciát, akit Lutter Imre személyesít meg, arra kéri, hogy keresse meg számára a boldogságot, elsősorban a gazdagság révén. Azonban a számítógépes program a szerelmet mutatja az egyetlen lehetséges útnak, és időutazások révén kulcsfontosságú jeleneteket varázsol elő a fiatalember múltjából és jövőből. A boldogságkeresésben részt vesz Nika (Veres Mónika) is, mint Palcsó hivatali kolléganője.



Az előadás egyik üzenete, hogy az adatokra és elemzésekre épülő, gépiesített világunkban mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, a valódi találkozások és az érzelmek, amiben a költészet és az őszinteség lehet a kulcs. Az előadást végig kísérik a Lélekdonor című dal motívumai, s közben számos vadonatúj slágert hallhat majd a közönség. A zenét és a dalszövegeket Molnár Ferenc Caramel írja, aki Lutter Imrével hónapok óta dolgozik a dalokon. A történetet a rendező, Olt Tamás és szerzőtársa, Váradi Szabolcs jegyzi. A parádés szereposztás része Szulák Andrea, Trokán Péter és Bakos-Kiss Gábor intenzív jelenléte. A produkcióban két kaposvári színész hallgató, Balaskó Bence és Németh Klára is közreműködik.



A jelmezeket az X-Faktor 5. évadának második helyezettje, a képzőművészettel foglalkozó Horányi Juli tervezi, a díszlet Wilhelm Judit munkája. A szinte csupa ledfalból és animációból álló virtuális díszlet mellett a látványt Fejes Kitty egyedi koreográfiája teszi teljessé, amely attól is különleges, hogy a táncosok mellett színi növendékek is részt vesznek benne. A párbeszédeket Petőfi Sándor szerelmes versei szövik át, a költő jelenkori aktualitását, frissességét és örökérvényűségét bizonyítva, miközben az egymást váltó, humoros, máskor nagyon mély érzéseket előhívó szöveges és zenés részek több ponton is katartikus élményt nyújthatnak majd a nézőknek.



A december 3-án este, a Budapest Arénában debütáló musical próbái már javában zajlanak, többek között a Fővárosi Művelődési Házban, a Magyar Versmondók Egyesületénél. Az előadást a Petőfi-bicentenárium keretében a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatja, kommunikációs partnerként a Petőfi Kulturális Ügynökség is közreműködik. [2022.10.07.]

