Képgalériák • Neoton Família Sztárjai a Papp László Arénában Megnéztük a Neoton Sztárjainak koncertjét - képekkel Újabb telt házas koncertet adtak a Neoton Família Sztárjai a Papp László Arénában A koncert előtti bemelegítést most már szokás szerint DJ Dominique celebrálta jó zenékkel és kedves szövegekkel. Szuper hangulatot teremtve a YMCA kézjeleivel, pont a közönség korosztályához illő zenékkel. A Neoton legfőbb látványeleme a reflektorokon kívül egy összefüggő, óriási képernyő volt a színpad mögött. Ezen "érkezett meg" az együttes hajója, hogy stílusosan a Santa Maria című slágerrel induljon a koncert. Egy másik klassz látványelem volt a táncosok jelenléte, akik mindig a dalokhoz illő ruhákban jelentek meg és a dalokhoz illő koreográfiát adtak elő, nagyon jól néztek ki és jó hangulatot is csináltak. Szintén nagyon látványos volt, de csak közelről lehetett jól látni, hogy a két oldalsó lejáró egyben képernyő is volt, és azokon is mindig a dalokhoz illő grafika jelent meg. Nagyon jó volt a hangtechnika is: az egész Arénában tisztán és jól szólt a zenekar. Hosszú koncert volt, több mint 30 szám hangzott el, így volt lehetőség olyan dalokat is meghallgatni, amelyeket máskor ritkábban hallunk élőben. Ilyen volt például a Robinson, az Esik, esik, a Szeress tovább, az Egyszer megértelek vagy a Kalapot fel. Szerepeltek dalok a tavaly megjelent, Újratervezés című albumról is, a címadó szám mellett a Hotel Éden, illetve Lábas Viki vendégszereplésével énekelték el a Margaret Island: Eső című dalát. A három órás koncerten rendes szünetet is lehetett volna tartani, de hasonló szerepet töltött be Heatlie Dávid dobszólója is a koncert közepén. Vicces volt a Győrfi Pált leváltó Korda György, aki egy előre felvett videóban inkább dobolni küldte Dávidot a Reptér éneklése helyett... A koncert végén már tényleg csak a legnagyobb slágerek következtek: I love you, Sandokan, Ha szombat este táncol, Don Quijote, Holnap hajnalig, Nyár van, 220 felett, Kell, hogy várj. És még hátra volt egy meglepetés: barátai és zenésztársai köszöntötték Évát a születésnapja alkalmából, sőt egy óriási tortát is kapott. Isten éltesse még sokáig! Tóth Noémi Neoton Sztárjai az Arénában képekben - klikk a fotóra [2022.10.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.10.27.]

