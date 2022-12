Megható pillanatok - Nikiért táncolt Mindenki!

Megható, fényes pillanatok, látványos koreográfiák, példás összefogás a Budapesti Operettszínház jótékonysági táncgáláján

„Nagy örömet okozott, hogy láthattam a barátokat és a kollégákat, jó volt újra a színházban lenni. Külön élményt jelentett az Operettes Diótörő vagy a Győri Balett-től a Liszt Ferenc- Szerelmi álmok című koreográfia .”- mesélte Tóth Nikolett, az Operettszínház fiatal balerinája , aki a színház igazgatói páholyából nézhette amint érte táncolnak pályatársai a december 5-én tartott jótékonysági esten. A gálán 14 klasszikus balett, kortárs-, és néptáncegyüttes 77 táncművésze lépett színpadra a legjelesebb társulatokból: Badora Társulat, Bozsik Yvette Társulat, Budapesti Operettszínház, Feledi Project, Győri Balett, Kecskemét City Balett, Magyar Állami Népi Együttes, Magyar Táncművészeti Egyetem, Miskolci Balett, Magyar Nemzeti Balett, Pécsi Balett, FlamenCorazon Arte, Re-Production Dance Company, Szegedi Kortárs Balett.

Az Érted táncolunk című jótékonysági táncgálát a Budapesti Operettszínház Balettkara indította Lehár Ferenc: Pacsirta – Palotásával (Apáti Bence, Lénárt Gábor koreográfiája), menyasszonyának táncolt Babácsi Benjamin a Diótörő hercegeként, az estet pedig a Fényhimnusz zárta a Re-Production Dance Company koreográfiájában (Benkő Dávid és Benkő-Morvai Veronika munkája). A produkció vetített díszletében felvillantak Tóth Nikolett fotói, - mosolyok, emlékek- a közös előadásokból -méltó zárásaként az emelkedett hangulatú

A gálán Kiss-B. Atilla főigazgató köszöntötte a nézőket, majd külön virágcsokorral köszönte meg Nikinek, hogy hatalmas lelkierővel megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.



„A tavalyi évad évadzáró társulati ülésére készültünk éppen, amikor egy döbbenetes hír rázta meg Budapestet. Sajnálattal értesültünk, arról, hogy a szomszédos Jókai utcában folyó építkezés közepette leomlott egy házrész, járműveket és embereket temetve maga alá. Még sajnálatosabb volt a felismerés, miszerint a sérültek az Operettszínház munkába igyekvő balettművészei. Egyiküknek a testén, másikuknak a lelkén keletkeztek jelentős sérülések.

Hála az orvosok felkészültségének, szaktudásának és áldozatos munkájának, sikerült visszafordítani a folyamatot. Nikinek, Tóth Nikolettnek, Színházunk nagyszerű balettművészének a Baleseti Intézetben egy több órán át tartó műtéttel megmentették az életét, majd egy további beavatkozással a hátgerincét is sikeresen helyreállították. Miután már túl volt az életveszélyen, átszállították a Rehabilitációs intézetbe, Niki folyamatosan javul erősödik, és most itt van velünk. A baleset óta először van szeretett színházában. Egyelőre a páholyban, de én abban bízom, hogy nemsokára a színpadon is köszönthetjük.

Addig is, amig e nagy esemény beteljesedik, Niki testi, lelki segítségre szorul.

Aiszoposz azt mondta: Ahol tettekre van szükség, ott a szóbeli segítség semmit sem ér.” (Kiss-B. Atilla főigazgató)

Az est világítástervezője Bodor Ákos, rendezőasszisztensei: Angyal Márta, Gallai Zsolt és Lénárt Gábor, rendezője a Budapesti Operettszínház balettigazgatója, Apáti Bence volt.

Aki adományával továbbra is segítené Nikit, az alábbi számlaszámon megteheti:

Bozsik Yvette Alapítvány

10300002-20386544-00003285

A közleménybe ez írandó: NIKI



Budapesti Operettszínház

Fotó: Budapesti Operettszínház – Mahunka Balázs

[2022.12.08.]