Érted táncolunk - Jótékonysági táncgála

A Budapesti Operettszínház meghívására összefogtak a hazai táncszakma jeles képviselői az ország minden szegletéből Tóth Nikolettért, az Operettszínház fiatal balerinájáért, aki tragikus balesetet szenvedett a terézvárosi házomlásban. A jótékonysági gálaesten 14 klasszikus balett, kortárs-, és néptáncegyüttes közel 80 táncművésze lép színpadra:

Badora Társulat, Bozsik Yvette Társulat, Budapesti Operettszínház, Feledi Project, Győri Balett, Kecskemét City Balett, Magyar Állami Népi Együttes, Magyar Táncművészeti Egyetem, Miskolci Balett, OPERA/ Magyar Nemzeti Balett, Pécsi Balett, Pirók Zsófia, Re-Production Dance Company, Szegedi Kortárs Balett. A gálaest ötletgazdája Gallai Zsolt balettművész, a rendezője Apáti Bence, a Budapesti Operettszínház balettigazgatója. „Szörnyű, szavakkal leírhatatlan, mit éreztünk aznap - fogalmazott a balettigazgató.

Két táncművész, Tóth Nikolett és Babácsi Benjámin a szokásos útvonalukon közeledtek a munkahelyükre, majd egyszer csak a magasból egy hatalmas robajt hallottak, ami után azonnal egymásba kapaszkodtak, és elkezdtek futni az életükért. Az aznapi próba természetesen elmaradt, ahogyan az évad végi társulati ülés is.

Nem ünnepeltünk, nem dolgoztunk, nem nevettünk, csak az elfojtott sírás, a szipogás, és a halkan, sietve elmormolt imák hangjai hallatszottak ki az Operettszínházból.

"Egy zuhanó repülőn kevés az ateista."

Tudtuk, Niki súlyosan, sőt életveszélyesen megsérült, óriási épületelemek zuhantak rá, és temették be a törékeny balerina testet.

Az érzékeny, precíziós műszert, a munkaeszközét, amit kilencéves kora óta képez, fejleszt, tökéletesít, amivel a kenyerét keresi, és amely segítségével a számláit, a lakbérét fizeti. Nikolett Isten segítségével életben maradt, amit még - ezt most már talán elmondhatom - az orvosok is kisebb, de inkább nagyobb-fajta csodának tudtak be.

Egészen az elmúlt hétig kórházban volt, néhány napja kiengedték, de csak egy rövid időre.

Amíg otthon van, szerelme/vőlegénye gondoskodik róla és vigyáz rá. Sajnos Nikolett gerince (is) nagyon súlyosan megsérült a balesetben, emiatt jelenleg nem tudja a lábait használni, segítségre szorul, ágyhoz, kerekesszékhez van kötve.

Niki viszont egy igazi Csodanő, hatalmas küzdő, elképzelhetetlenül nagy harcos, imádja az életét és a szerelmét, közben vidám tudott maradni, nem vesztette el a humorát és az életszeretetét.

És nem vesztette el a hitét sem, a hitét abban, hogy újra lábra fog állni, hogy ismét táncolni fog.

Hisz abban, hogy újra láthatja majd a közönség, amint a Diótörő főszerepét vagy Flaviát, vagy épp a Képfaragó női főszerepét, a Múzsát táncolja. Az egyik, ha nem a legjobb táncművésze az Operettszínháznak, lehengerlő technikai tudással és előadóművészi képességekkel rendelkezik.

Számos prózai színész megirigyelhetné karakterformalásait, egészen drámai volt például, ahogyan nagynevű, Kossuth-díjas elődeit idézve Flaviaként siratta szerelmét, Sapartacust a Korhatár nélkül című balettestünkön.

Nikit viszont ma otthon ápolja valódi szerelme, hősiesen, példamutató módon gondoskodik róla.

Szereti, és reménykedik. Nem tehetünk mi sem mást, minthogy szeressük, és imádkozzunk a felépüléséért.” (Apáti Bence, a Budapesti Operettszínház balettigazgatója., Origo) Az előadásra megváltott jegyek bevétele a fiatal táncművészt és családját támogatja!

Aki pedig távolról segítene, az alábbi számlaszámon teheti meg: Bozsik Yvette Alapítvány

10300002-20386544-00003285

A közleménybe pedig ez írandó: NIKI



