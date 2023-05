Képgalériák • Korda György és Balázs Klári koncertje Budapest Parkban Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben DJ Dominique melegítette be a közönséget, szokás szerint. A zenészek között egyfajta presztízskérdés, hányszor léptek fel itt, ennek a versenynek az Előzenekar kategóriáját most már nagyon sokkal vezetheti Attila Folyamatosan fejlődik, idén is megújult a Budapest Park: új a bejárati dizájn, Meki van a KFC helyett, klasszul kiépítették diszkónak a jobb hátsó részt. Megszűnt az ingyen pohár, ez kellemetlen, de legalább ugyanazokat a zöld Cup Revolution tokeneket használják, mint a Papp László Sportaréna vagy a Barba Negra.



Technikailag nem volt telt ház, mert még a koncert napján is hirdették, hogy maradtak jegyek, de azért nagyon sokan voltak, már a Dzsungelnél is úgy kellett furakodni előre.



Az előzetes sajtótájékoztatón már kiderült, hogy sok vendégelőadó lesz a koncerten, azt viszont nem lehetett tudni, milyen formában lépnek majd fel. Nos, mindenki kapott egy blokkot három régi Korda-számmal. Ezek tényleg nagyon régi dalok voltak, mi eleve minden blokkból csak kettőt ismertünk fel... Csonka Pici volt az első versenyző, tőle az első dalt rögtön nem ismertük, a második a Szeretni kell, ennyi az egész volt, a harmadik pedig a Hol vagytok, cimborák.



Puskás-Dallos Bogi és Dallos-Puskás Peti következtek szerelmes duettekkel (Buta dolog, Áruld el), majd Csordás Tibi stílszerűen latinos dalokkal (Lady Laura, Jolly Joker). Végül Schoblocher Barbarának jutottak az első igazi slágerek (Akkor voltam bolond én, Aki rózsát kap, Becsaptál).



Kordáék műsora már igazi slágerparádé volt (Találd ki gyorsan a gondolatom, La Paloma, Lady N). Szokás szerint volt szóló blokkja Klárikának a Lambadával és a Mambo Italianoval. Elmondta, hogy annak idején a Szigetről sem hitték el, hogy felléphetnek ott, erre 12 éve mindig meghívják őket - reméli, hogy a Parkban is lesz hasonló sorozatuk...



A koncertet élő zenekar kísérte. Nagyon látványos volt a tánckar: a fiatalok minden dalhoz másik ruhát választottak, és mindig az adott stílushoz illő koreográfiát adtak elő.



Reptér - furcsa lehet azért, hogy negyven éve volt egy közepes slágered, ami 82 éves korodban ilyen gigasláger lesz. Korda köszönetet mondott a repülőtér stábjának a dal megújításáért és sikeréért, illetve azt reméli, hogy ha pár év múlva már csak az égből mosolyog majd ránk, a reptéren járva eszünkbe jut majd...

Ezzel még nem ért véget a koncert, következett a Nap kapujában, a Mamma Maria, Lady Karnevál, és egy meglepetés: Korda György és Balázs Klári kapta a Fonogram Életműdíjat, amit Szűts László, a MAHASZ elnöke adott át nekik a színpadon.



A ráadásban ismét elhangzott a Reptér, és a Mondd, hogy szép volt az este című dallal ért véget a koncert - szép volt az este. Amennyire látni lehetett, Gyuri bácsi többször is alig jutott szóhoz a meghatottságtól, és mondta is, hogy ezt az estét sose felejti el.



