Holdvilágos éjszaka operacsillagokkal a Dóm téren Cser Ádám karmesterrel, Rácz Rita, Ádám Zsuzsanna, Haja Zsolt és Vadász Zsolt vendégszereplésével és a Szegedi Nemzeti Színház Operatagozatának kiválóságaival érkezik a Szabadtéri Játékok nagyszabású operett-opera gálája július 7-én, Barnák László főigazgató rendezésében. Nemzetközi ismertségnek örvendő, kiváló karmester, zeneszerző irányításával készülődik az Ajándékkoncertet követő első Dóm téri produkciójára a Szegedi Szabadtéri Játékok. A Miskolci Nemzeti Színház zeneigazgatója, Cser Ádám vezényli majd a Szegedi Szimfonikus Zenekart a Holdvilágos éjszakán című esten, aki különös örömmel fogadta el Barnák László főigazgató felkérését, hiszen a napfény városában töltötte gyermek- és fiatalkora egy részét: „Szegeden nőttem fel, 2012-ig itt is laktam. Nagyon szeretem a várost, oda én mindig hazamegyek. Az élet úgy alakult, hogy máshol dolgozom karmesterként, zenei vezetőként, zeneszerzőként, így nekem nagyon nagy öröm, hogy végre Szegeden, ráadásul ilyen nagy közönség előtt is bemutatkozhatom! Ahogyan az is, hogy hazamehetek, úgyhogy nagyon várom ezt az alkalmat, nagyon fontos nekem." A művész a Szegedi Tudományegyetemen kezdte felsőfokú zenei tanulmányait, alapító tagja, vezetője volt a Victoria kamarakórusnak majd a kamarazenekarnak is. A Szegedi Nemzeti Színházban és a Szabadtéri Játékokon korábban karmester-asszisztensként és korrepetitorként működött közre, ám ezúttal vezető alkotóként, karmesterként felügyeli a Holdvilágos éjszakán színpadra állítását. Az est rendezője Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, akinek legutóbbi rendezése, a Hegedűs a háztetőn, a kőszínházi évad egyik legnagyobb közönségsikere volt. Cser Ádám elárulta, a nagyszabású gála két felvonásának egyike az opera, a másik az operett jegyében telik majd. A produkcióban részt vesz a Szegedi Szimfonikusok mellett a Szegedi Nemzeti Színház népszerű Tánckara, Énekkara, és Operatagozatának kiváló énekesei is, valamint néhány vendégművész, akik közül többen maguk is kötődnek Szeged városához. A szegedi közönség olyan kedvencei, mint Vajda Júlia, Kónya Krisztina, Máthé Beáta, Horák Renáta, Dobrotka Szilvia, Szélpál Szilveszter, Tötös Roland énekművészek mellett így színpadra lép Rácz Rita és Haja Zsolt is. A neves művészházaspár mindkét tagja Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett előadó, a Magyar Állami Operaház magánénekese. A szegedi származású Rácz Rita a Figaro házassága Barbarinájaként mutatkozott be egykor a Szegedi Nemzeti Színház színpadán, azóta pedig a nemzetközi opera-és operettirodalom legkedveltebb szopránszerepeit énekli ország- és világszerte. Férje, a kiváló bariton a 2006-os szegedi Nemzetközi Simándy József Énekverseny győztese, a 2010-es Armel Operaverseny díjazottja, gyakran látható többek között Mozart és az olasz mesterek nagyoperáiban is, de operettek vezető baritonszerepeiben is színre lép.

A Holdvilágos éjszakán szólistái között Ádám Zsuzsanna is visszatér a Szegedi Szabadtéri Játékokra. A fiatal drámai szoprán 2018-ban a Szegedi Nemzeti Színház Ernanijában mutatkozott be, majd a következő évadokban olyan főbb szerepeket alakíthatott a Dóm téren, mint a Rigoletto Maddalenája, majd az Aida címszerepe. A kitűnő operai tehetségekhez végezetül egy elsősorban operettszerepeiről ismert művész, Vadász Zsolt is csatlakozik, aki a Budapesti Operettszínház mellett az ország számos dalszínházában, világszerte jeles zenés színpadokon énekli Strauss, Lehár, Kálmán mellett Puccini, Mascagni, Mozart legnépszerűbb áriáit. A kiváló művészek gondoskodnak tehát a Holdvilágos éjszakán hangulatáról. A gála műsorával kapcsolatban Cser Ádám karmester elárulta: „Az opera esetében nem igazán a dalok sláger-mivolta fontos a számomra, ellenben az, hogy olyan előadásokat, áriákat, duetteket, részleteket mutassunk be, amelyek nagyon kötődnek az előadóikhoz, és hogy reprezentatív, mutatós, szép és kifejező, erős drámaisággal rendelkező tételek szólaljanak meg. Lesz Parasztbecsület, Verditől a Trubadúr, Puccini-részletek a Bohéméletből és a Turandotból. Egy kis Bizet nem maradhat el, sem Bernstein és Rossini. Minőség szempontjából és lelki értékeiben is nagyon színes, jelentős műsorral készülünk.

Hozzátette, az operett-felvonásban nagyobb szerepet kap a Tánckar - Hajdu Anita tánckarvezető csodás koreográfiájával - , az Énekkar, és kifejezetten ismert és nagyon kedvelt tételek szerepelnek majd A denevérből, a Maricából, a Csárdáskirálynőből, A víg özvegyből. A karmester hisz abban, hogy a szakma tapasztalt képviselői által, szívvel-lélekkel összeállított és előadott műsor olyan ízelítőt nyújthat a nagy múltra visszatekintő zenés színpadi műfajokból, amely tartalmas program lehet bárki számára: „A színháznak óriási feladata van a társadalomban, szerepe a zenéével együtt elengedhetetlen. Olyan hangulatok megteremtésére képesek, amelyekre másfajta művészeti ágazatok nem. Azt gondolom, ezeket a pillanatokat nekünk, előadóknak kell átadnunk a közönségnek. És ha mi szakmai értelemben is komoly szenvedéllyel tesszük, akkor megemeljük a pillanatot és olyat tudunk nyújtani a közönségnek, ami képes kizökkenteni a mindennapokból és ad neki valami megfoghatatlan többletet– úgy vélem, ez a legfontosabb!" A nagyszabású estre jegyek még kaphatók a Szegedi Szabadtéri Játékok Fesztivál Jegyirodájában és online.



