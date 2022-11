Új évadot hirdet a Szegedi Szabadtéri Játékok Meghirdette Dóm téri programját és újszegedi koncertműsorát a Szegedi Szabadtéri Játékok. A nagyszínpad 5 zenés előadása között saját bemutató és továbbjátszás, valamint Ajándékkoncert is szerepel; és visszatér 7 estén a népszerű újszegedi koncertsorozat is. Kezdetét vette a jegyértékesítés a Szegedi Szabadtéri Játékok jövő évadának előadásaira. Izgalmas újdonságok és nagy visszatérők fémjelzik majd a 2023-as programsorozatot. Az ország legnagyobb nyári színházi fesztiváljának következő évi műsorát online sajtótájékoztatón ismertette a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, Barnák László. Az intézményvezető elmondta, a következő évben is rengeteg zenével és meglepetéssel készül a Fesztivál. A Dóm téri szabadtéri színpadon idén is látványos zenés produkciók szórakoztatják majd az igényes kikapcsolódásra vágyó közönséget. Az előadás-sorozat július 7-én veszi kezdetét, a Szabadtéri Játékok saját bemutatójaként színre kerülő különleges operett- és opera gálával. A Holdvilágos éjszakán című esten színpadra kerülnek a magyar és nemzetközi operairodalom legszebb áriái, a közönség kedvenc operettslágerei. A csodaszép dallamok a szegedi nézők számára ismerős és nemzetközileg elismert énekművészek előadásában szólalnak meg.

Egy héttel később Michael Kunze és Lévay Sylvester régen várt musicalje, az Elisabeth érkezik három estére a Szabadtéri Játékokra. Az Erzsébet császárné életét színpadra álmodó, nagyívű előadás hazai ősbemutatójára 1996-ban éppen a Dóm téren került sor, és azonnal a szegedi közönség egyik legkedvesebb musicaljévé vált. A történet ezúttal a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház vendégelőadásában, Szente Vajk kiváló rendezésében kel életre a nagyszínpadon.

Július 21-én sor kerül a Szegedi Szimfonikus Zenekar elmaradhatatlan Ajándékkoncertjére is. Július 28., 29. és 30. este pedig a 2022-es évad fergeteges záróprodukciója, John Kander, Fred Ebb és Bob Fosse Chicagója is újra színpadra kerül hazánk legnagyobb csillagtetős színházában, Béres Attila rendezésében.

A Dóm téri programok zárása Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István worldmusicalje, az Ezeregy éjszaka debütál a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A vadonatúj produkciót augusztus 11-i ősbemutatóját követően 12-én, 18-án, 19-én és 20-án láthatja majd a közönség. Az Ezeregyéjszaka sokak számára ismerős, mégis rengeteg meglepetést és újdonságot rejtő, egzotikus meséi, slágervárományos zenék, izgalmas látványvilág és neves sztárfellépők gondosodnak majd arról, hogy a musical szórakoztató kuriózum legyen hazánk legnagyobb szabadtéri színpadán. Az Újszegedi Szabadtéri Színpad koncertsorozata az előző év kiemelkedő sikere után 2023-ban is visszatér, ezúttal hét zenés esttel. Elsőként Zorán érkezik a Szabadtéri Játékok kisszínpadára. A Kossuth-és Liszt-díjas énekes-zeneszerző és kiváló zenésztársai feledhetetlen koncertélménnyel ajándékozzák meg a közönséget június 28-án.

Ezután Ezzel még tartozom című estjén a Kossuth-díjas Demjén Ferenc hoz el Újszegedre egy fergeteges válogatást számtalan remek slágeréből, amelyeket generációk dúdolnak együtt országszerte.

Az Omega dallamai is újra birtokba veszik 2023-ban az újszegedi színpadot. Augusztus 2-án az Omega „Naplemente” emlékkoncerten idézzük fel a legendás együttes egyedülálló zenei világát. Debreczeni Ferenc „Ciki” és az Omega Testamentum Zenekar és az Omega Szimfonik Zenekar mellett olyan elismert vendégművészek szólaltatják meg a népszerű dalokat, mint Király Linda, Bolyki Balázs és a Bolyki Soul & Gospel kórus, Szabó Győző, Lepés Gábor „Lepe” és Feke Pál.

A klasszikus operettek és a cigányzene kedvelői számára Dolhai Attila, Oszvald Marika, Fischl Mónika és a 100 Tagú Cigányzenekar szólistáinak közös estje, a Zenére fel! című koncert biztosít kellemes kikapcsolódást augusztus 16-án, a Budapest Folk Dance táncosainak közreműködésével.

Napjaink könnyűzenéjének népszerű és elismert képviselői is ellátogatnak idén a Szegedi Szabadtéri Játékokra. Július 12-én a Prima- és kétszeres Artisjus-díjas Palya Bea egyedülálló, népzenei gyökerekkel bíró, saját zenei nyelvén megfogalmazott dalai, augusztus 9-én pedig a Kispál és a Lovasi összetéveszthetetlen hangulatú zenéje szórakoztatja az újszegedi közönséget.

A hazai zenei paletta kiválóságai mellett egy világhírű fellépő is megtiszteli idén az Újszegedi Szabadtéri Színpadot. Július 26-án „a világ legjobb gitárosa”, Al Di Meola Grammy-díjas zenész-zeneszerző utánozhatatlan gitártechnikája és sokszínű zenei világa kápráztatja el a Szabadtéri nézőit. Az Újszegedi Szabadtéri Színpad színházi előadásait jövő év elején hirdeti majd meg a Fesztivál, ám a Dóm tér és a koncertsorozat változatos programjaira már elkezdődött a jegyértékesítés. Szabadtéri-belépőiket az érdeklődők a szegedi Fesztivál Jegyirodában keddtől vasárnapig, 10-18 óra között válthatják meg, vagy pedig a Szabadtéri Játékok weboldalán, ahol folyamatosan elérhetővé válnak majd további információk is a következő évad izgalmas előadásaival kapcsolatban.



