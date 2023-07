Teltház pénteken - Majkával zár a Campus Fesztivál A zivataros időjárás ellenére is, minden jegy elkelt a Campus Fesztivál pénteki napjára, ahol többek közt Azahriah, a Tankcsapda, Parov Stelar, és Dzsúdló is fellépett. Szerdán kezdődött a 15. Campus Fesztivál. A debreceni Nagyerdőn Valmar, ByeAlex és a Slepp, valamint a Bagossy Borthers Company nyitotta a nagyszínpadot, csütörtökön pedig megérkeztek az első nemzetközi fellépők, a német sztár dj és –producer, Robin Schulz, és a dance-díva Minelli. A négy napos rendezvény pénteki napjára már annyi ember érkezett, hogy a szervezők kitették a megtelt táblát, ami a fesztivál történetében másodjára fordult elő. Szombaton ismét egy világsztárral folytatódnak a programok, a nagyszínpadon láthatjuk a jazz és a soul stíluskeverékében utazó francia dívát ZAZ-t, de Debrecenbe érkezik a Carson Coma, Beton.Hofi, Korda György és Balázs Klári, Manuel a Tátrai Tibor nevéhez köthető Godfater, és a '90-es évek elektronikus zenei elitjébe tartozó német DJ ATB is. A nagyszínpadot, látványos show-al Majka zárja. A Campus Fesztivál utolsó napjára még kaphatók jegyek, a szervezők azt javasolják, hogy érdemes időben érkezni, vagy online megvásárolni, hogy senki ne maradjon le a jubileumi fesztiválról. Továbbá felhívják a figyelmet, hogy akinek még nincs belépője, ne vegyen nem hivatalos helyről, mert könnyen a jegyhamisítók áldozatává válhat. [2023.07.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu