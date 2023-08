Először játszik Budapesten a Vesna, az Eurovízión feltűnt cseh lánybanda Dübörgő cseh folk-rock rázza fel Budapestet november 3-án: az A38 színpadán először köszönthetjük a prágai székhelyű Vesnát, akik idén az Eurovíziós Dalfesztivál tizedik helyéig muzsikálták magukat.

A Vesna nem csak azért igazi csajzenekar, mert hat nő zenél benne együtt, hanem mert igazi női energiákkal dúsított alternatív folk-pop-rockot játszanak. A névadás sem véletlen: Vesnának a szláv mitológia szerint azokat a gyönyörű nőket nevezték, akik hegytetőkön lévő palotákban éltek és ahol a halandók sorsát vitatták meg. Évente csak egyszer, tavaszelőn hagyták el a palotát, és csak a legszerencsésebbek hallhatták az éneküket. Mi most ezek közé a szerencsések közé tartozunk, ugyanis első alkalommal hozzánk is ellátogat Csehország jelenleg legkelendőbb exportja, az idei Eurovíziós Dalfesztiválon tizedik helyén végzett Vesna.



A zenekar 2017-ben alakult Prágában. Az alapító, Patricie úgy érezte, szüksége van a világnak egy nőkből álló zenekarra, mely megünnepli a szláv női összetartozást. Első albumuk, a 2018-ban megjelent Pátá bohyne (Az ötödik istennő) rögtön a magasba repítette őket, feltörekvő előadó kategóriában jelölték őket Csehország legrangosabb zenei díjátadóján. Patrice egy korábbi interjúban megosztotta hallgatóikkal, hogy a dalokat félig igaz események, félig pedig cseh történetek és mondák ihlették. A pandémia elég jó alkalom volt számukra, hogy belekezdjenek második albumuk felvételeibe. Az így született dalok végül 2020-ban ’Anima’ címen jelentek meg, s hamar megszilárdította a zenekar pozicióját a popszcénában is, ezen felül lehetővé tette számukra, hogy megőrizzék jellegzetes népi hangzásukat és dallamviláguk álomszerűségét. 2022 februárjában Ukrajna megtámadásának hírére több népszerű cseh zenekarral karöltve egy hatalmas karitatív koncerten vettek részt, ezzel a gyűjtéssel is segítve a háború áldozatait, és népszerüsítve az összetartozást. Hogy minél többen érezzék magukénak ezt a testvériséget, dalaik négy különböző nyelven szólalnak meg. Az Eurovízión sikert arató slágerük, a ’My sister’s crown’ angol, cseh, ukrán és bolgár dalszöveget is tartalmaz, Spotify-on már több, mint tízmillió meghallgatással büszkélkedhet. Itt az ideje, hogy első nagyobb turnéjuk során Budapestre is elhozzák üzenetüket. Táncra fel november 3-án, az A38 Hajón!



