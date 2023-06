Kiderült! A Cirque du Soleil visszatér Budapestre OVO – a nyüzzzsgő Cirque du Soleil show 2024 februárjában, öt alkalommal lesz látható az MVM Dome-ban! Egy színpompás és életteli show minden korosztálynak A Cirque du Soleil örömmel jelenti be, hogy visszatér Budapestre egy vadonatúj előadással, az újra turnézó, hatalmas teljesítményeket és lenyűgőző akrobatikus mutatványokat felvonultató OVO-val. Izgalmas Cirque du Soleil élményként az OVO betekintést nyújt a rovarok életének egy napjába; az energiával és a mozgással teli, megállás nélküli forrongásba. A látványos akrobatikán keresztül kiemeli a különböző rovarok egyedi személyiségét és képességeit, megmutatva a biológiai sokféleség szépségét, annak minden kontrasztjával és vibrálásával. A 2022-es újrainduláskor három új karakter is bekerült a vidám OVO-kolóniába, újabb örömet okozva ezzel minden korosztálynak. Az OVO Budapesten csak 5 alkalommal lesz látható, 2024. február 8-tól az MVM Dome-ban. Az előadások rendje:

Február 8-án, csütörtökön 19.30 kezdettel

Február 9-én, pénteken 19.30 kezdettel

Február 10-én, szombaton 15.30 és 19.30 kezdettel

Február 11-én, vasárnap 11.30 kezdettel A budapesti OVO előadások jegyei már mától kaphatók, első körben azonban kizárólag a Club Cirque tagok számára érhetők el online. A regisztrált Live Nation tagok június 29-én 10 órától vehetik igénybe elővételi lehetőségüket. A teljeskörű jegyértékesítés június 30-án 10 órától indul.

A trambulinokról ugráló hatalmas tücsköktől a hálójából kitekeredő hipnotikus pókig az OVO rendkívüli látványvilággal indítja be a képzeletet. Vicces és kaotikus, ugyanakkor imádnivaló és csodálatos; az OVO elbűvöli belső gyermekünket. A 25 különböző országból érkezett 100 társulati tagból, köztük az 52 artistából álló OVO (amely portugálul tojást jelent) magas szintű akrobatikus jeleneteket állított színpadra, újradefiniálva az emberi test és teljesítőképesség határait. A 2009-es montreali bemutatója óta az OVO több mint 7 millió embert nyűgözött le 30 különböző ország 160 városában. [2023.06.28.]