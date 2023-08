Több mint ötszáz táncos mutatkozik be az Interetno népművészeti fesztiválon Szabadkán Több mint ötszáz néptáncos és népzenész lép fel hat nap alatt az Interetno fesztiválon, amelyet augusztus 21. és 26. között szerveznek meg Szabadkán - tájékoztattak a szervezők hétfőn. A nulladik nappal már jövő hétfőn megkezdődik a fesztivál. A hivatalos megnyitót viszont csak másnap tartják, amikor a szerbiai táncegyüttesek mellett Magyarországról, Szlovákiából, Észak-Macedóniából és Indiából érkező csoportok lépnek fel. Korábban a világ legtávolabbi tájairól is érkeztek csoportok, ám a koronavírus-járvány kitörése óta távolabbról nem jöttek vendégek. A népművészeti fesztivál az idén is színes programokkal készül, táncházak, gyermekfoglalkozások, bábelőadások, hagyományőrző kiállítások, kirakodóvásár, valamint széles étel- és italkínálat várja a látogatókat.

A rendezvényen többek között fellép a Cifra citerazenekar, a Kubinyi Júlia Autentico, a Góbé zenekar, Laposa Julianna és a Duna Művészegyüttes.

A szabadkai városháza előtti téren kialakított fesztiválfaluban, az Etnopolisban a szokásos kísérőrendezvények várják az érdeklődőket, lesz kézműves kirakodóvásár, gasztronómiai és borászati bemutató és játszóház. A rendezvény minden nap táncházzal zárul.

A Vajdaság egyik legnagyobb kulturális eseményére évente több ezren látogatnak el Szerbiából és külföldről. Minden táncbemutató és koncert ingyenesen látogatható. MTI [2023.08.14.]

