Ünnepeljük együtt a 200 éves Miskolci Nemzeti Színházat! Kiállítás, könyvbemutató, díszelőadás és ünnepi koncert várja augusztus 24-én a Miskolci Nemzeti Színház közönségét a teátrum fennállásának kétszázadik évfordulója alkalmából. Csakúgy, mint kétszáz évvel ezelőtt, most is délután 17 órakor tartják A tatárok Magyarországban díszbemutatóját, az este pedig egy nagyszabású ünnepséggel zárul Miskolc belvárosában, ahol finom falatok és pezsgő italok várják a látogatókat. A mai Magyarország területének első magyar nyelven játszó kőszínháza kétszáz évvel ezelőtt Miskolcon nyitotta meg kapuit 1823. augusztus 24-én. A bicentenáriumhoz méltóan, nagyszabású ünnepséggel készül a színház és a város ezen a jeles napon. A Nagyszínházba érkezők délután először egy különleges kiállítást tekinthetnek meg a színház eddigi előadásplakátjaiból a Színháztörténeti és Színészmúzeum gyűjteményéből. Ezután Fedor Vilmos és Somorjai Lehel Színház a város tenyerén című könyvének bemutatójára kerül sor, melyet a Miskolci Nemzeti Színház bicentenáriumának alkalmából írt a szerzőpáros, bemutatva a színház történelmét. A könyv megjelenésének fő támogatója Dr. Hajdú László, a miskolci székhelyű Expert cégcsoport többségi tulajdonosa és vezetője. Kétszáz évvel ezelőtt, délután 17 órakor Kisfaludy Károly művével nyitotta meg kapuit a miskolci színház, idén Szőcs Artur rendezésében újból látható a színpadon A tatárok Magyarországban című eredeti hazai költemény a jelenlegi miskolci társulat előadásában. „Mindenkit vár egy falat Miskolc, egy korty Bükk – ünnepeljenek velünk!” Az ünneplés lezárásaként este 8 órakor a Szent István téren adnak koncertet a színház egykori és jelenlegi tagjai egy „születésnapi pezsgő party” keretében, melynek végén a város polgáraival együtt fújják el a színház tagjai a kétszáz gyertyát a születésnapi tortán. Ahogy 200 éve Dérynét és társulatát nagy szeretettel és szíveslátással fogadták a miskolci fogadósok, úgy mai utódaik is igyekeznek méltók lenni vendéglátós elődeikhez: a 200 éves évforduló alkalmából tartott születésnapi kavalkádon a Bükki kör tagjai szolgáltatják a finom harapnivalót (Il Baffo, A LEVES és Borsod Burger) és a „pezsegő” italokat (Gallay Kézműves Pince, Gonda Borászat, Sándor Zsolt Organikus Szőlőbirtok és Pincészet, Avasi Kvaterka, Kvaterka Shop). Az ünnepséget támogató, a tortát biztosító cukrászdák:

Desszertem cukrászműhely és kávézó

Süt a Nap Vegán Bisztró

Teddy cukrászdája

Kisgergely cukrászda

The Sweets Bár

Falánk Fanny cukrászda

Éden cukrászda A színház játékot is hirdetett a születésnap kapcsán, melynek részleteit ide kattintva olvashatják. A Szent István téri programok létrejöttét a Miskolci Színházbarátok Egyesülete és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatta. Az est szervezője Radnai Erika, a Miskolci Nemzeti Színház művészeti főtitkára. Részletes program:

15:30 Kiállításmegnyitó

Kiállítás a kétszáz éves Miskolci Nemzeti Színház előadásplakátjaiból a Színháztörténeti és Színészmúzeum közreműködésével

16:00 Könyvbemutató

Fedor Vilmos–Somorjai Lehel: Színház a város tenyerén című könyvének bemutatója a Miskolci Nemzeti Színház bicentenáriumának alkalmából

Helyszín: Miskolci Nemzeti Színház – Nagyszínház, emeleti társalgó

17:00 Kisfaludy Károly: A tatárok Magyarországban – díszelőadás

A 2023/24-es évadban fennállásának kétszázadik évfordulóját ünneplő Miskolci Nemzeti Színház a bicentenáriumi szezon nyitóelőadásaként az alapítók emléke előtt azzal tiszteleg, hogy ugyanazt a színdarabot mutatja be, amellyel elődei a teátrumot annak idején megnyitották. A tatárok Magyarországban egy ideális világról mesél; a hazafiság, az áldozatkészség és a nagylelkűség drámája. Ezen erények gyakorlásában a magyarok és a tatárok szinte versengenek egymással.

Helyszín: Miskolci Nemzeti Színház – Nagyszínház

20:00 Ünnepi koncert a miskolci társulat egykori és jelenlegi tagjaival

Az ünnepség keretében fújjunk el együtt kétszáz gyertyát a színház születésnapi tortáján!

A Bükki kör jóvoltából finom falatok és pezsgő italok várják a látogatókat

Helyszín: Szent István tér [2023.08.22.] Megosztom: