Dzsúdló a Papp László Budapest Sportarénában zárja az évet - jegyek itt! Dzsúdló 2023. december 29-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel minden eddiginél komolyabb show-val teszi fel az arany bukósisakot erre a top időszakra. Addigra már mindenki álmából felébresztve is tudja a Kincugi összes szövegét, úgyhogy biztonsági öveket becsatolni, pattanjatok be a mitfahrer helyére, és turbó fokozat! Dzsúdló, a Z-generáció egyik legnagyobb kedvence villámgyorsan vált népszerűvé szókimondó, sajátos hangulatú dalaival. A fiatal, ám annál markánsabb hangú Dzsúdló már 90 millió stream felett jár a Spotifyon, YouTube-on pedig átlépte a 100 millió megtekintést.



Dzsúdló Aréna 2023 jegyek



Lil Frakk-kal közös Lej című slágere szinte a megjelenéskor kultstátuszba emelkedett, első lemeze, a Fotofóbia pedig Magyarország egyik legtöbbet hallgatott albuma lett. Egy évvel később már érkezett is Szörnyeteg című második nagylemeze. Maradtak az olykor tabudöntögetően érzelmes, spleennel átitatott dalok, s érkezett néhány neves közreműködő, például Beck Zoli (30Y) vagy Krúbi.



2022 augusztusában a másik Z-generációs ikonnal, Azahriah-val jelentetett meg közös dalt, Várnék címmel.



A slam poetrys múlttal rendelkező Juhász Márton Dzsúdló projektjével a 2020-as MTV EMA legjobb magyar előadója díját is elnyerte. Szövegeihez hasonlóan videoklipjei is erősen elgondolkodtatóak, gyakran nyúlnak nehéz témákhoz: úgy tűnik, Dzsúdló sikerének titka a szórakoztatás és a mélyebb tartalom tökéletes összhangja.



2023-ban is végig turnézta az országot, hallhattuk a legtöbb nagy fesztiválon, többek között a Sziget Fesztivál nagyszínpadán. Ebben az évben kétszer adott telt házas koncertet a Budapest Parkban. Rajongótábora rendkívül lelkes és összetartó: Ha eddig nem kellettem című dala például közkívánatra jelent meg, mert az eredetileg csak a koncerteken játszott demót szinte azonnal kívülről fújta a közönség, s követelte a stúdióverziót belőle.



Az előadó harmadik nagylemeze a KINCUGI 2023 szeptemberében érkezik 15 dallal, melyekből december 29-én a Budapest Aréna közönsége élőben is hallhat majd néhányat!



Dzsúdló Aréna 2023 jegyek [2023.09.09.]