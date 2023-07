Az ország legnagyobb házavatója a Budapest Parkban Július 13-án egy különleges estére invitálja rajongóit Dzsúdló. Az előadó májusban egyszer már egy szempillantás alatt telerakta a Parkot, csütörtökön pedig egy több szempontból is rendhagyó koncertre készül. Az esemény a Mastercard támogatásával valósul meg. Dzsúdló kétségkívül az egyik legfelkapottabb és legnépszerűbb előadó ma Magyarországon, dalait több millióan hallgatják világszerte, és bármerre jár az országban, nevét teltházas koncertek fémjelzik. Nemrég két új dallal, a Függő és a Rosszlány cíművel jelentkezett, amihez egy lenyűgöző látványvilágú monstre videoklipet is készítettek. A két új szerzemény azóta is hasít az összes online platformon, és nem mellesleg előfutárai Dzsúdló szeptemberben megjelenő harmadik nagylemezének, ami a Kuncugi címet viseli majd. Az élőben zenekari felállásban színpadra álló tehetség július 13-án pedig még tovább emeli a tétet: rajongóit az ország legnagyobb házavató bulijára invitálja meg a Budapest Parkba. Az esemény “házibuli” jellege remekül reprezentálja azt a közvetlen, emberi hangulatot, amiért Dzsúdlót ilyen sokan szeretik. Ráadásul az este több különlegességet is tartogat. Az esemény támogatója, a Mastercard több helyszíni meglepetéssel is készül. “Nagyon fontos számunkra, hogy multinacionális vállalatként is támogassuk a helyi tehetségeket, az egyedit és újszerűt, hiszen ezek a jelzők a Mastercard számára is fontos márkaértékek. Több meglepetéssel is készülünk az estére és nagyon várjuk, hogy újabb felejthetetlen élményben lehessen részünk a Budapest Parkban” - mondta a koncert kapcsán Mondovics Péter, a Mastercard marketing menedzsere. Természetesen Dzsúdló rendesen odateszi magát csütörtök este - kifejezetten erre a koncertre tervezett látványvilággal készül. Ahogy egy interjúban fogalmazott, most kicsit elengedi a “megszokott” kellékeket, és az egész berendezés sokkal inkább egy színházi színpadra hasonlít majd. Ezen kívül ígérete szerint a setlist tekintetében most lezár egy korszakot, így lesznek olyan dalok, amiket egy jó ideig valószínűleg a Parkban hallhatunk utoljára. És ha ez nem lenne elég, egy új merch-kollekciót is droppol a helyszínen. Dzsúdló előtt sammiebeats melegíti majd a közönséget, a legutolsó jegyek itt érhetők el. [2023.07.12.] Megosztom: