Welcome to the Dead Club City - a Nothing But Thieves új albumát Budapesten is bemutatja A Nothing But Thieves a beszámolók szerint az idei Sziget Fesztivál egyik legütősebb koncertjét adta, most pedig a zenekar első önálló magyarországi koncertjével és új, Dead Club City című albumával tér vissza hozzánk február 12-én, a Barba Negrába. Az angol rockegyüttes nyáron megjelent Dead Club City című lemezével jött, látott és győzött. Legalábbis erről tanúskodik, hogy a június 30-án kiadott album címadó dala seperc alatt a banda legjátszottabb szerzeménye lett, nemcsak a streaming oldalakon, de a rádiókban is. Szociálisan éleslátó dalszövegeik és a hangzásbeli kísérletezgetéseknek köszönhetően negyedik lemezükkel egy új fejezet nyílt a zenekar életében. Az elképzelt Dead Club City szövegeikben és a dalokat kísérő klipekben, vizuális anyagokban is megjeleni. De mi is az a Dead Club City, ami átszövi a teljes album tematikáját különböző karaktereket és történetszálakat felvillantva a városról és környékéről? Egy közös tudat? Egy másik bolygó? A következő cégek által hátrahagyott pusztaság? A mennyország? Vagy valami egészen más? A Dead Club City történeteit, témáit és összefüggéseit a zenekar saját maga tervezte és a dalok mellett a videókon és a grafikákon át tárhatjuk fel a város titkait. A Dead Club City zeneileg is egy új érát jelent a zenekar életében, a lemezen ugyanis ezúttal az epikus pop és rock dalok mellett helyett kapott a nosztalgia is 80-as évekbeli szintetizátoroknak köszönhetően. A southendi ötösfogat mindeddig 2 milliárd stream lejátszással, 250 millió videómegtekintéssel, több mint 1,2 millió eladott albummal, többszörös arany- és platinalemezeivel ért el globális sikereket világszerte. A Nothing But Thieves eddig kétszer játszott a Sziget Fesztiválon, most pedig eljött az idő, hogy saját koncerttel örvendeztessenek meg bennünket 2024. február 12-én, a Barba Negrában. A jegyvásárlás a regisztrált Live Nation tagok számára szeptember 11-én, 10 órakor indul, a teljeskörű jegyértékesítés pedig szeptember 13-án, 10 órakor kezdődik. [2023.09.10.] Megosztom: