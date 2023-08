Metal-core/emo/pop-punk party élőben

Tavalyi első sikeres budapesti koncertjük után ismét hazánkba látogat az arizonai Halocene zenekar! Vannak a zenekarok, a tribute zenekarok, a nosztalgia bulik és aztán van a Halocene, akik egyszerre mindhárom. A YouTube-ról befutott zenekar november 18-án játszik az Analog Music Hallban.

Amikor 2008-ban összeállt a csapat, csak saját szórakozásukra dolgozták fel kedvenc nótáikat, de hamar a Warped Tour színpadán találták magukat. Itt akkora rajongótáborra tettek szert, hogy azóta több, számukra kedves banda el is vitte őket előzenekarként turnézni, többek között a Fall Out Boy és a blink-182 is. A phoenix-i zenekar napjaink egyik legsokoldalúbb bandája: nemcsak maguk hangszerelik át és adják elő a dalokat, azokat saját stúdiójukban maguk veszik fel és producerelik, immár tizenöt éve nyomják a klasszikus értelemben vett indie-séget, és remekül boldogulnak kiadó nélkül. A zenekar három tagja az énekes Addie Nicole Amick, gitáros férje Bradley Amick és a dobos Joe Polizzi. Hatalmas és töretlen népszerűségük nem csoda, hiszen azon túl, hogy a tagok elképesztő tehetséggel vannak megáldva, színes repertoárjukban mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebb dalt. Metal-core köntösbe bújtatnak bármit, legyen az egy klasszikus Kate Bush (Running up that Hill), vagy Nine inch Nails (Closer) dal, de a legnépszerűbb pop-előadókat sem hagyják figyelmen kívül, egyik legtöbbet pörgetett számuk az ’Unholy’ Sam Smith-től. Legújabb átdolgozásuk a bulihimnusz ’Last resort’ a Papa Roach-tól. A Halocene több interjúban is megemlíti, hogy mindig figyelnek a rajongóikra és az ő kéréseikre, nincs olyan dal, melyet ne adnának elő szívesen. Az Addie Nicole Amick által vezetett trió persze nem csak mások tollaival ékeskedik, saját szerzeményeket is hoznak majd az Analog Music Hallba, tavalyi ’Vita Nova’ című kislemezükön szinte csak saját nótákat hallhatunk. November 18-ig van ideje mindenkinek felkészülni az extrém színpadi látványra, és különleges hangzásvilágra. Fogadjunk, hogy a te kedvenc dalod sem marad ki!



[2023.08.15.]