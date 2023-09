Pszichedelikus utazás a Blacwater Holylighttal az Instantban Végre nálunk koncertezik a portlandi garázs-folk-goth-rockzenekar, hogy pszichedelikus hangzásukkal a magyar közönséget élőben is elvarázsolják november 10-én, az Instantban. Előttük a frissen alakult Iron Jinn muzsikál majd. A Blackwater Holylight ahogyan a neve is mutatja, a kontrasztokról szól: a hangok folyékony konvergenciája, amely egyszerre nehéz, pszichedelikus, dallamos, félelmetes és gyönyörű.

Legújabb, 2021-es albumuk a Silent/Motion kapcsán az énekes-basszusgitáros Allison Faris elmondta, az album készítése során rengeteg gyászt tapasztaltak mind a világban, mind pedig az emberek körében. „Mi négyen több teret adunk egymásnak, hogy önmagunk lehessünk, kísérletezzünk egymás ötleteivel, és hogy gyengédebbek lehessünk egymással, mint valaha voltunk. Tudtuk tehát, hogy ez a gyengédség őszinte kompozíciókban nyilvánul meg, és azt hiszem, ez a lemezen keresztül is érezhető, hallható.” Érdekes módon - figyelembe véve a sötét időket, amikor létrejött - ez a banda eddigi legkapósabb és legdallamosabb zenéje. A zenekar a dalaikhoz hasonlóan, érdekesen fogalmazza meg ars poetikáját. „Az analógia az, hogy az első lemezünkkel (Blackwater Holylight – 2018) beültünk az autóba, és kihajoltunk az ablakon. A másodiknál (Veils of Winter – 2019) beindítottuk a motort, ezzel a harmadik lemezzel pedig elindultunk az úticélunk felé, mely kissé titokzatos, és képes napról-napra változni, de a lényeg, hogy úton vagyunk.”



A lányok előzenekara az Iron Jinn nevű zenekar, amely tagjai már ismerősek lehetnek más zenekarokból. Az Amszterdamban alakult pszichedelikus rockot játszó zenekar tagjai Oeds Beydals (The Devils Blood/Molassess/Death Alley), Wout Kemkens (Shaking Godspeed/De Niemanders), Bob Hogenelst (Birth of Joy/Molasses) és Gerben Bielderman (Pauw). Debütáló lemezük idén áprilisban jelent meg, melynek fifikásan az Iron Jinn címet adták. Minden adott tehát, hogy egy teljes estét ébren átálmodjunk, ehhez a két fenti zenekar tökéletes sámánnak ígérkezik november 10-én az Instatbeli szeánszukon.



