Kapcsolódó cikkek • Kapcsolatok • Live Nation Magyarország Berklee és rock and roll - februárban érkezik a Dead Poet Society A bostoni Dead Poet Society zenéje egyszerre erőteljes és inspiráló, szövegeikben pedig szenvedélyesen hirdetik az önkifejezés és kreativitás fontosságát, bátorítanak arra, hogy mindenki a saját útját járja. Pont ahogy ők is teszik. A rockzenekar szeptember 7-én jelentette meg legújabb, Running in Circles című kislemezét és ezzel egyidőben turnéra is indulnak. Nálunk február 25-én, az Akvárium Klubban lehet majd velük találkozni. A Dead Poet Society az egyik legműveltebb rockzenekar, hiszen tagjai mind a neves Berklee Egyetemen végeztek. A srácok a diploma megszerzése után Bostonból a napos Kaliforniába tették át székhelyüket, hogy latba vessék mindazt, amit addig tanultak. Ennek eredménye lett a 2021-es „!”-re keresztelt debütáló lemezük, amellyel egyből bebizonyították, hogy nem volt hiába a rengeteg tanulás, a srácok kitűnőre vizsgáztak az első anyagukkal. Zenéjükben könnyedén elegyítik az alternatív rockot a punkkal és a poppal, hangzásuk egyszerre erőteljes és kifinomult, fülbemászó refrénekkel és lenyűgöző gitárriffekkel. Szövegeikben szenvedélyesen hirdetik az önkifejezés és a kreativitás fontosságát és arra bátorítják a hallgatóikat, hogy találják meg saját útjukat az életben és legyenek hűek önmagukhoz – még akkor is, ha ehhez szembe kell menni az árral. A Dead Poet Society első lemezével az Egyesült Államokban a Biffy Clyro-val turnézott, tavaly nyáron pedig megmutatták magukat a világ ezen felén is, majd hazatérve újra dalírásra adták fejüket. Így születetek meg a turné bejelentésével egyidőben megjelenő, Running In Circles és Hurt című új dalaik is, amelyeket február 25-én, az Akvárium Klubban élőben is megismerhetünk. A koncertre a jegyek szeptember 12-től elérhetők. [2023.09.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.09.10.]

gazda szolgáltatás [2023.09.09.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu