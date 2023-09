A Speedy Ortiz új nagylemezével hódítja meg Budapestet Az amerikai banda új lemeze Rabbit Rabbit címen szeptember 1-jén lát napvilágot, a babonás címmel pedig a zenekar egyszerre kívánja magához vonzani a szerencsét és küzd meg az ismétlődő mintákkal, teszi mindezt egyedülálló szellemességgel és riffekkel. A zenekar új albumával egy hosszabb turnéra indul, a hazai rajongóknak így már most ajánlott bevésni a naptárba a Speedy Ortiz első hazai koncertjét 2024. március 12-én, a Dürer Kertben. Tíz évvel ezelőtt jelent meg a Speedy Ortiz debütáló nagylemeze, a Major Arcana. A Speedy Ortiz 2011-ben debütált Dupuis otthoni felvételeivel, de a szólóprojekt gyorsan egy teljes értékű zenekarrá nőtte ki magát, amelyet világszerte szeretnek éles szövegei, lefegyverzően fülbemászó refrénjei és zenei találékonysága - valamint aktivizmusa miatt. Az áttörést hozó album a kritikusok elismerését és nívós fesztiválszerepléseket hozott a zenekar számára, valamint egy meghívást az NPR Tiny Destk Concertjére, amit azonban nem fogadtak el. “Egy több hónapos, szabadnapok nélküli turné közepén a zenekar aggódott, hogy nem tudunk elég próbát beiktatni ahhoz, hogy átgondoltan átrendezzük a zajos alagsori szettünket a Tiny Desk formátumhoz, és megkérdeztük, hogy megtehetnénk-e máskor" - magyarázza Sadie Dupuis, a zenekarvezető. Tíz évvel később érkezett el a következő alkalom. A Speedy Ortiz egy évtizede készülő, ma megjelent NPR Tiny Desk-felvétele egy karrierjüket átfogó setlistet tartalmaz, amely a zenekar mind a négy albumáról tartalmaz dalokat, valamint több hangszeres vendégszereplést Devin McKnight és Darl Ferm, a Speedy korábbi tagjai, valamint Camellia Hartman hegedűművész társaságában. A szereplésnek azonban más apropója is van: az immáron Philadelphiában élő Speedy Ortiz rocknégyes ugyanis szeptember 1-jén adja ki régóta várt új albumát, Rabbit Rabbit címen Dupuis saját kiadóján, a Wax Nine-on keresztül. A Rabbit Rabbit öt év után a zenekar első albuma. A megjelenést direkt időzítették a hónap elejére: a címe egy angolszász babonás mondókára utal, amelynek az a lényege, hogy a “rabbit rabbit” varázsigét ismételgetik a hónap első napján, hogy szerencsét hozzon a hátralévő napokra. Dupuis ezt a gyakorlatot kényszerbetegséggel és korai traumákkal küzdő gyerekként sajátította el, így amikor először kezdte el a nehéz emlékeket elemezni a dalszerzés során sorsszerűnek tűnt, hogy zenekara negyedik lemezét a szerencse és az ismétlés eme kifejezése után nevezze el. De ahelyett, hogy régi rutinokat járna újra az albumon, a Speedy Ortiz a konvenciókat kérdőjelezi meg, az erőszak körforgásával és a destruktív hatalmi dinamikával küzd meg egyedülálló szellemességgel és riffekkel. Az eredmény a Speedy Ortiz a maga legjobb formájában: dallamilag vad, hangzásilag nagyívű, miközben felperzseli a földet és új magokat hint el. Ezt pedig mi is megtapasztalhatjuk március 12-én, a Dürer Kert Kistermében.



