Kiderült! Ő lesz a Deák Bill Gyula 75-életműkoncert sztárvendége Örömmel jelentjük be, hogy Caramel lesz Deák Bill Gyula sztárvendége november 18-án a Papp László Budapest Sportarénában. Caramel a magyar zenei élet kiemelkedő alakja. Közel két évtizede uralkodik a hazai könnyűzenei égbolton. Teltházas aréna koncertek, platina- és aranylemezek jelzik pályájának fényét, szerzeményeit 100 milliónál is többen hallgatták meg. Számos elismerést kapott, többek között háromszor Fonogram-díjat, valamint 2018-ban Máté Péter-díjat az életművéért. Ezúttal is felemelő személyiségével és csodálatos hangjával ragadja magával a közönséget.



"Deák Bill, a " legfeketébb hangú" zenei ikonunk. Az általa képviselt blues különlegessége abban rejlik, hogy Ő valóban egy igazán szerethető legenda, akit nem csak a szakma, hanem a közönség is nagyon szeret és elismer. Nagy életrajzi filmet érdemelne, hiszen roppant inspiráló az ő élettörténete. Olyan volumenű filmet érdemel, mint például Ray Charles Elvis, Whitney Houston..."-mondta Caramel.



Deák Bill Gyula: A Blues Legenda ünneplése



Deák Bill Gyula vitathatatlanul a blues magyar királya, nemcsak generációkat, de egy egész zenei korszakot is meghatároz a bő fél évszázados pályafutása során. A muzsika iránti szenvedélye és elkötelezettsége maradandó lenyomat a zene világában. "A blues egy életforma, egy életérzés, ami magával ragad, és sosem ereszt. Nagy izgalommal várom a koncertet, és hatalmas hálám a közönség felé, amiért évtizedeken keresztül mellettem állt. Számomra hatalmas boldogság, gazdagság és elégedettség, hogy egész életemet annak szentelhetem, amit a világon a legjobban szeretek – a zene, a színpad és a közönség. Igyekszem viszonozni ezt a szeretetet és tiszteletet."- mondta Bill kapitány..

Deák Bill Gyula nemcsak itthon, de nemzetközileg is elismert énekes és zenész. Munkásságáért számos díjat és elismerést kapott, az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kiemelkedő példamutatásáért elnyerte a Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetést.

A közelgő koncert nagyon ígéretes lesz, átöleli az eddigi évek muzsikáját, teletűzdelve a legjellegzetesebb kompozícióikkal, mint a "Rossz vér," "Kőbánya blues," "Felszarvazottak balladája," valamint az "István a Királyból" Torda karaktere újraélesztve.



"A koncertre olyan dalokkal készülünk, amelyekben az akkordmenetek egy kis bluesos színezetet kapnak. Emellett tervezünk néhány duettet, hogy méltóképpen tiszteleghessünk Bill zenei öröksége előtt."- mondta Caramel. Caramel jelenléte a koncerten plusz zenei csemege lesz, ahol a közönségnek lehetősége nyílik átélni a könnyed dallamok és a mély érzelmek harmonikus találkozását.



